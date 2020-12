Reynoso asegura que sería un honor que el "Canelo" pelee en Guadalajara

En la imagen, el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez. EFE/José Méndez/Archivo

México, 26 dic (EFE).- Eddy Reynoso, entrenador del mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, mejor púgil del mundo libra sin límite de peso, aseguró este sábado que sería un honor que la pelea de su pupilo en febrero sea en Guadalajara, pero no hay nada confirmado.

"Lo único que tenemos es el compromiso con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de pelear contra Avni Yildirim a finales de febrero,sería un honor regresar a Guadalajara, ciudad natal del campeón, pero aún no tenemos nada firme", escribió Reynoso en su cuenta de twitter.

Álvarez derrotó el pasado 19 de diciembre por decisión unánime al inglés Callum Smith y conquistó las fajas de peso supermediano del CMB y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El "Canelo" está obligado a enfrentar al turco Yildrim en la defensa de su corona del Consejo; el combate está pactado para el mes de febrero y se ha comentado de que hay muchas posibilidades de que sea en México, sin embargo Reynoso reiteró que la sede no se conoce aún.

Con 54 victorias, 36 por nocaut, una derrota y un par de empates, Álvarez es el boxeador más taquillero del momento y además está considerado el mejor del pugilismo, sin tener en cuenta las categorías de peso.

Después de derrotar a Smith, el mexicano reveló que su propósito es hacerse de todos los títulos de la división supermediana, por lo que, de vencer a Yildrim, estarían entre los candidatos a su siguiente pleito el del inglés Billy Joe Saunders, monarca de la Organización Mundial y el estadounidense Caleb Plant, campeón de la Federación Internacional.

Yildrim tiene 21 victorias, 12 por la vía rápida y un par de derrotas, la más reciente en su pelea anterior, en febrero pasado ante Anthony Dirrell.

De la mano de Eddy Reynoso, el "Canelo" se ha consolidado como un púgil versátil, que si bien posee una gran pegada, puede ganar los combates después de 12 asaltos.