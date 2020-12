R.Centroafricana.- Comienza el recuento de votos en las elecciones en República Centroafricana

27/12/2020 Efectivos de la Misión Unidimensional Integrada de Naciones Unidas para la Estabilización en RCA (MINUSCA) en Bangu POLITICA AFRICA REPÚBLICA CENTROAFRICANA MINUSCA



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Los colegios electorales han cerrado y ya ha comenzado el recuento en las elecciones presidenciales de República Centroafricana, unos comicios marcados por la amenaza coalición de grupos armados de tomar la capital, Bangui, y derrocar al presidente Faustin-Archange Touadéra.



Un responsable de la Autoridad Nacional de Elecciones (ANE), Théophile Momokoama, ha reconocido que no se ha podido votar en algunas subprefecturas. No hay información completa, pero más de la mitad de las subprefecturas del país votaron, un dato "satisfactorio" dadas las circunstancias.



La jornada se ha desarrollado con tranquilidad en la capital, pero en las provincias ha habido incidentes, con localidades en las que ni siquiera se ha podido celebrar la votación debido a la presencia de milicias opositoras.



Así, en Carnot, tras una tensa jornada de votaciones, milicianos del grupo 3R irrumpieron en la localidad y destruyeron las urnas tras la salida de las tropas de la Misión Unidimensional Integrada de Naciones Unidas para la Estabilización en RCA (MINUSCA), informa la emisora RFI.



En Bouar, donde se escucharon disparos durante toda la mañana, no se pudo celebrar la votación. Individuos armados entraron en la localidad a las 3.00 de la madrugada y abrieron fuego.



"Naturalmente, los civiles no son soldados y, llevados por el miedo, se refugiaron en sus casas", ha explicado el ministro del Interior, Henri Wanzet, en declaraciones a RFI. En Kaga Bandoro y Bambari, en cambio, la intervención de la MINUSCA ha permitido que se celebre la votación al menos durante la tarde.



El país se ha visto sumido en un nuevo ciclo de violencia a causa de las disputas en torno a las presidenciales, incrementados a raíz de la decisión del 3 de diciembre del Constitucional de rechazar la candidatura del expresidente François Bozizé, derrocado en 2013 tras un levantamiento armado de la coalición rebelde Séléka, mayoritariamente musulmana.



El descarte de la candidatura de Bozizé se vio seguido de informaciones sobre contactos entre el exmandatario y varios grupos rebeldes, tras lo que vio la luz la Coalición de los Patriotas para el Cambio (CPC), que ha anunciado una ofensiva hacia la capital, Bangui, para lograr que Touadéra aplace las elecciones, algo que el presidente ha rechazado.