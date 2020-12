Phil Niekro, el legendario lanzador de nudillos, falleció a los 81 años

En la imagen un registro de la estatua del legendario lanzador de los Bravos Phil Niekro, a las afuera del estadio SunTrust Park, en Atlanta (Georgia, EE.UU.). EFE/Erik S. Lesser

Atlanta (EE.UU.), 27 dic (EFE).- El legendario lanzador de la bola de nudillos Phil Niekro falleció a los 81 años la noche del sábado mientras dormía, informaron este domingo los Bravos de Atlanta.

Niekro, admitido en el Salón de la Fama en 1997, padecía cáncer.

Era considerado como uno de los lanzadores más prolíficos en la historia de la Grandes Ligas.

Su lanzamiento 'Mariposa' le permitió ganar 318 partidos en una carrera de 24 temporadas, 20 de esos años con los Bravos de Milwaukee, luego convertidos en los de Atlanta.

Los Bravos en una declaración institucional dijeron estar "desconsolados" por el fallecimiento de Phil Niekro y elogiaban su técnica para desconcertar a los bateadores rivales con sus lanzamientos.

Fuera del campo, ejerció una destacada labor comunitaria en favor de los más necesitados.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa Nancy, sus hijos Philip, John y Michael y sus dos nietos Chase y Emma", dice el comunicado de los Bravos.

Niekro acumuló 318 victorias en su carrera, registrando una efectividad de 3.35 con 3.342 ponches. Ocupa el cuarto lugar en la historia del béisbol en entradas lanzadas, el undécimo en ponches y el decimosexto en victorias.

Como sucede con muchos lanzadores de nudillos, la edad no demostró ser una barrera para Niekro. Amasó 121 victorias después de cumplir 40 años, un récord de Grandes Ligas, y lanzó hasta los 48.

A fines de 1987, su última temporada, Niekro se colocó en el décimo lugar entre los jugadores de Grandes Ligas en cantidad de temporadas jugadas.

Sólo Cy Young, 'Pud' Galvin y Walter Johnson lanzaron más entradas que las 5.404 de Niekro. Ningún lanzador desde la era de la pelota muerta pasó más tiempo en un montículo de Grandes Ligas.

"Phil Niekro fue uno de los lanzadores más distintivos y memorables de su generación", dijo el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, en una declaración oficial.

"En el último siglo, ningún lanzador lanzó más que las 5.404 entradas de Phil. Su bola de nudillos lo llevó a cinco selecciones al Juego de Estrellas, tres temporadas de 20 victorias para los Bravos, el club de las 300 victorias, y finalmente, a Cooperstown".

Manfred también destacó que por todo lo que aportó al béisbol, Phil Niekro será extrañado y recordado de manera especial dentro del deporte pasatiempo nacional.

Al lanzar la bola de nudillos, Niekro desconcertaba no solo a los bateadores y receptores, sino también a los lanzadores que nunca entendieron como podía llegar la pelota con efecto al plato sin tener rotación y lo convirtió en el rey de los nudilleros.

"Nunca supe cómo lanzar una bola rápida, nunca aprendí a lanzar una bola curva, un deslizador, un dedo partido, lo que sea que estén lanzando hoy en día", admitió.

"Yo era un lanzador de un solo lanzamiento", admitió.

Todos los bateadores importantes a los que enfrentó reconocieron que tratar de hacerle contacto a la pelota que lanzaba Phil Niekro era "tiempo perdido".

Nacido en Blaine, Ohio, el 1 de abril de 1939, Niekro aprendió el lanzamiento que le enseñó su padre Phil Sr. a él y a su hermano pequeño Joe "Little Knucksie", quien también triunfo en las Grandes Ligas y ambos se combinaron para 46 temporadas y 539 temporadas.

Su total de victorias sigue siendo un récord de las mayores para los hermanos, ya que superaron a otra combinación de hermanos con un miembro del Salón de la Fama: Gaylord y Jim Perry (529 victorias combinadas).

Se retiró en 1987, pero se pondría un uniforme una vez más, como gerente de Colorado Silver Bullets (1994-1997).

¿Su entrenador de pitcheo? Joe Niekro, quien le precedió en la muerte tras fallecer en el 2006 debido a un aneurisma cerebral fatal.