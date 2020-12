Níger celebra presidenciales en medio de retrasos y problemas de seguridad

EFE/EPA/SOULEYMANE ANARA

Issa Ousseini

Niamey, 27 dic (EFE).- Níger celebró hoy elecciones presidenciales y legislativas en medio de retrasos y en un contexto marcado por una crisis de seguridad por los recurrentes ataques terroristas y por el impacto de la crisis sanitaria causada por la covid-19.

Una treintena de candidatos se han presentado para la primera vuelta de las presidenciales que van a consagrar por primera vez una transición pacífica del poder desde el inicio del proceso democrático en el país en 1993.

A estas elecciones no concurre el presidente actual, Issoufou Mahamadou, que no ha podido presentar su candidatura al cumplir los dos mandatos que permite la Constitución del país.

Los dos candidatos favoritos para estas presidenciales son Bazoum Mohamed del partido presidencial PNDS Tarayya, y Mamane Ousmane del partido RDR Tchanji, y quien recibió el apoyo del jefe de la oposición, Hama Amadou.

Se celebran también hoy las elecciones legislativas para elegir los 171 diputados de la Asamblea Nacional para los próximos cinco años, en los 25.978 colegios de voto abiertos en todo el territorio según la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI).

Un total de 6.873 observadores nacionales e internacionales fueron acreditados por la CENI para supervisar estas elecciones.

Las elecciones presidenciales y legislativas se celebran en un contexto particular marcado por los recurrentes ataques terroristas en algunas regiones del país desde 2015, problema combinado con la crisis sanitaria del coronavirus.

Debido a esta situación, los electores de una decena de municipios (de un total de 266) no han podido ir a votar al no estar inscritos en el fichero electoral, según pudo constatar Efe.

En cuanto a la cuestión de seguridad, el presidente de la CENI, Issaka Sounna, dijo a los medios que "se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las operaciones de voto en las zonas sensibles".

El profesor universitario Amadou Hassane Boubacar dijo a Efe que los problemas de seguridad pueden repercutir en la tasa de participación en estas elecciones.

En estos comicios se han repetido los mismos problemas registrados en las anteriores elecciones locales del 13 de diciembre con los mismos retrasos a la hora de trasladar el material electoral al lugar del voto.

La jornada electoral hoy se ha desarrollado en medio de retrasos a la hora de la apertura de los colegios de voto donde la operación de voto empezó a las 10.00 en lugar de las 8.00, y en otros lugares comenzó hasta las 13.00 debido a falta del material de voto, según pudo constatar Efe.

"Incluso aquí en Niamey he constatado la falta de tinta y de boletines de voto en varios centros, pero es un problema que hemos podido solucionar. Pero el verdadero problema se ha registrado en otras regiones donde los boletines de voto eran insuficientes. En Tillabéri por ejemplo faltaban 8.000 boletines, y en Dirkou no se ha podido trasladar ningún material", confesó a Efe un supervisor de la CENI que pidió el anonimato.

Según los observadores, estos problemas pueden suscitar dudas respecto a la fiabilidad de los resultados de estas elecciones.

Los resultados de la primera ronda de las presidenciales tardarán varios días en conocerse, y la CENI no ha dado hasta ahora una fecha oficial para publicarlas. Tampoco se saben los resultados de las elecciones locales dos semanas después de organizarlas.

"Si los ciudadanos tienen el sentimiento de que los resultados que salgan de las urnas no reflejan sus votos, no está descartado que haya protestas poselectorales", advirtió el analista Amadou Hassane.