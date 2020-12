Los candidatos a diputados inician oficialmente la campaña electoral en El Salvador

Integrantes del partido oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) fueron registrados este domingo al participar en un acto de campaña, en San Salvador (El Salvador). EFE/Miguel Lemus

San Salvador, 27 dic (EFE).- Los candidatos a diputados para los 84 curules de la Asamblea Legislativa (Parlamento) de El Salvador comenzaron oficialmente este domingo la campaña para las elecciones del 28 de febrero de 2021, aunque algunos aspirantes han realizado actividades proselitistas por adelantado a pesar de saber que es ilegal.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó en sus redes sociales de que "a partir de este 27 de diciembre, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas no partidarias podrán desarrollar propaganda electoral para diputaciones a la Asamblea Legislativa para las #Elecciones2021".

El período para la propaganda electoral se extenderá al 24 de febrero de 2021, y los aspirantes serán castigados de conformidad a las leyes comunes si promueven injurias, difamen, participen en desordenes públicos u ocasionen daños a la propiedad privada.

En días previos a la fecha oficial del comienzo de la campaña electoral algunos candidatos realizaron su propaganda por adelantada y en algunos casos se emitieron mensajes subidos de tono dirigidos.

No obstante, y hasta el momento, el TSE no ha informado si se ha sancionado a algún candidato por dichas situaciones.

Los candidatos para representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen), cuyo período es de cinco años, también tienen el aval para su campaña electoral.

El Tribunal Supremo Electoral convocó el 30 de septiembre pasado a los comicios legislativos y municipales que se celebrarán el 28 de febrero de 2021, cuya fecha se mantiene a pesar de los efectos causados por la pandemia del coronavirus en el país.

En estas elecciones El Salvador renovará a los 84 diputados del Congreso y, de acuerdo con encuestas recientes, el partido Nuevas Ideas (NI, derecha), fundado por un movimiento del presidente Nayib Bukele y dirigido por un primo suyo, sea la formación más votada.

Según proyecciones de una encuesta universitaria dada a conocer recientemente, los partidos políticos del oficialismo controlarán la Asamblea Legislativa tras las elecciones de febrero de 2021 con el 83 % de los diputados.

El sondeo del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) señala que el partido Nuevas Ideas posee el 48 % de las preferencias electorales, mientras que la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha), formación con la que Bukele alcanzó la Presidencia, el 6,1 %.

Las elecciones del 28 de febrero serán las décimas legislativas y municipales desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, que marcaron el fin de la guerra civil que El Salvador vivió desde 1980 y que dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

LAS CONCENTRACIONES A PESAR DE LA COVID

La situación sanitaria por la pandemia de la covid-19 en el país, no ha sido impedimento para que los partidos políticos realicen concentraciones para promover a sus candidatos, esto a pesar también que en los últimos días en El Salvador se registra un aumento en los contagios diarios.

El ente colegiado ha llamado a los candidatos a diputados a ser responsables con la implementación de las medidas sanitarias y a no realizar concentraciones numerosas y en las que no se pueda establecer un distanciamiento de por lo menos dos metros entre persona a persona.

Algunos candidatos han reemplazado las concentraciones con actividades alternas, como caravanas en coches o eventos virtuales para dar a conocer sus propuestas.

LA CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

Los partidos políticos también hacen uso de las redes sociales para llegar a más personas y este día las diversas plataformas, como Twitter, se han llenado de etiquetas.

El partido Nuevas Ideas ha utilizado la etiqueta #VotaPorLaNdeNayib para su propaganda. Los opositores Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) promueven las etiquetas #LaLuchaContinúa y #ElSalvadorNosUne, respectivamente.

El oficialista GANA, por su parte, diseñó la etiqueta #PartidoDeLaGolondrina.

Los partidos minoritarios, como el Demócrata Cristiano y Concertación Nacional, se mantiene al margen de las redes sociales y su publicada por estos medios es casi nula.

Los típicos mensajes en la radio y en la televisión no faltan, ni las vallas publicitarias que son instaladas en las calles y carreteras más transitadas del país.

Diversos analistas políticos han señalado que esta campaña electoral será la más confrontativa, por la relación tensa que Bukele mantiene con los demás órganos de Estado, en especial con la Asamblea Legislativa.