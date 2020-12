LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 1PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Domingo 27 de diciembre del 2020

EUR-GEN CORONAVIRUS-EUROPA-VACUNA

ROMA — Los países miembros de la Unión Europea inician oficialmente una campaña coordinada para administrar la vacuna contra el COVID-19 a algunas de las personas más vulnerables entre sus 450 millones de ciudadanos, lo que representa un rayo de esperanza en el continente. Por Nicole Winfield. 680 palabras. AP foto. ENVIADO

—ASI-GEN CORONAVIRUS ASIA: Japón prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes

—EUR-GEN CORONAVIRUS-GRAN BRETAÑA: AstraZeneca dice que su vacuna será efectiva contra variante

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU CONGRESO

WEST PALM BEACH, Florida — Las prestaciones por desempleo que recibían millones de estadounidenses que luchan por llegar a fin de mes caducaron con el primer minuto del domingo, luego de que el presidente Donald Trump se negó a firmar un proyecto de ley de gastos y alivio por COVID-19 que ya se consideraba un trato cerrado antes de las repentinas objeciones del mandatario saliente. Por Alexandra Olson y Jill Colvin. 500 palabras. AP foto. ENVIADO

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN MASSACHUSETTS-VIDEO-DISPAROS

LYNN, Massachusetts — Seis personas fueron baleadas, una fatalmente, cuando filmaban un video musical cerca de Boston. 180 palabras. ENVIADO

AMN-GEN MASSACHUSETTS-ATAQUE CON LADRILLOS

WORCESTER, Massachusetts — Cuatro adolescentes lanzaron ladrillos contra vehículos en marcha en Massachusetts, hiriendo de gravedad a un hombre alcanzado en la cara por uno de los objetos que le atravesó el parabrisas. 150 palabras. ENVIADO

MUNDO

EUR-GEN VATICANO-PAPA-FAMILIA

CIUDAD DEL VATICANO — El papa Francisco proclama el inicio del “Año de la Familia” e insistió en la importancia del controversial documento que emitió en el 2016 sobre la vida familiar. AP foto. 180 palabras. ENVIADO

MOR-GEN LIBANO REFUGIADOS SIRIOS

BEIRUT — Más de 300 refugiados sirios se vieron obligados a huir de un campamento improvisado en el Líbano debido a un incendio en el lugar. Por Sarah El Deeb. 300 palabras. ENVIADO

DEPORTES

DEP-GEN DEPORTISTA FEMENINA DEL AÑO

SIN PROCEDENCIA -Tras la reanudación del tenis de una paralización causada por la pandemia del coronavirus, Naomi Osaka no sólo conquistó su tercer título de Grand Slam al ganar el U.S. Open, sino que también se alzó para hablar sobre la injusticia racial y la brutalidad policial. Por destacar en 2020 dentro y fuera de las canchas, Osaka fue elegida la Deportista Femenina del Año por The Associated Press. Por Howard Fendrich. 600 palabras. AP Fotos. EN DESARROLLO

DEP-NFL COLTS-STEELERS

PITTSBURGH — Los Colts de Indianápolis van al alza. Los Steelers de Pittsburgh se desploman. Aún así, ambos equipos se juegan mucho en su duelo en Heinz Field. Los Colts han ganado cinco de sus últimos seis partidos para colocarse en la cima de la División Sur de la AFC. Los Steelers se encuentran en un bache de tres derrotas seguidas luego de un inicio de 11-0. 350 palabras. AP Fotos. EDITORES: Partido inicia a las 18.00 GMT

ESPECTACULOS Y CULTURA

ESP-MUS TONY-RICE-DECESO

SIN PROCEDENCIA — Falleció Tony Rice, guitarrista maestro de bluegrass que atrajo seguidores en todo el mundo por su forma rápida y fluida de tocar su Martin D-28. Tenía 69 años. 200 palabras. AP foto. ENVIADO

