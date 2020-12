La receta mística de México para dejar atrás los malos tragos de 2020

Fotografía de productos en un puesto del Mercado de Sonora el 23 de diciembre de 2020, en Ciudad de México (México). EFE/José Pazos

México, 27 dic (EFE).- El 2020 ha sido un año aciago para México y para el mundo, asolado por una pandemia de efectos sin precedentes en nuestro tiempo. La covid-19 no ha dado respiro, por lo que los mexicanos se aferran a los ritos y a los amuletos del Mercado Sonora de la capital para llamar a un 2021 mejor.

"Todavía vamos a tener días y meses difíciles pero tiene que ver mucho la fe con la que uno le pide a los dioses, a los santos, a los muertos", asegura a Efe sobre el nuevo año la bruja Karina, una reputada especialista en esoterismo en este popular mercado.

Al puesto de Karina se ha acercado mucha gente para recibir el 2021 "con más ganas y mucho éxito" gracias a sus limpias, amuletos y lecturas de cartas.

El producto más demandado para cerrar el 2020, ante una emergencia sanitaria que se ha cobrado ya al menos 122.000 vidas en el país, tiene que ver con la salud: es el velón de San Miguel Arcángel, un cirio enorme para evitar enfermedades.

PREOCUPACIÓN POR LA PANDEMIA

"El velón de San Miguel Arcángel nos sirve para que se vayan todos los problemas de salud. Ya ves que hoy en día estamos con esto del coronavirus que olvídate, y ha habido muchas pérdidas", revela Karina, sentada en la mesa de su buhardilla de rituales.

Allí, en un altillo endeble de construcción pero sobrado de misticismo, lee las cartas y efectúa limpias, incluso en estas fechas algunas "especiales que se realizan para abrir caminos y empezar el año con más ganas y con mucho éxito".

"Muchas veces, cuando la gente tiene miedo, bajan las defensas, y eso es importante. No hay que tener miedo, hay que tener la mente muy fuerte y positiva. Eso nos va a ayudar mucho", reflexiona.

Para blindarse frente al nuevo año, Fernando Méndez sale del Mercado de Sonora con un espray sanador, un jabón y un perfume. El aerosol, según cuenta, tiene una función curativa y los cosméticos mejorarán su fortuna.

"Los comparto con la familia para que nos vaya bien el próximo año y tengamos salud", relata con la normalidad de quien acude a estos remedios año tras año.

La fidelidad de Fernando tiene una explicación: asegura que acudir al esoterismo le "ha ayudado" y que ha "notado" el efecto de sus cábalas y ritos.

REMEDIOS COMPLEMENTARIOS

Isabel o, como todos la conocen por los pasillos del mercado, la señora Isa, es consciente de que el misticismo no puede contra la covid, pero ayuda a que los clientes se sientan "más reconfortados" para afrontar la pandemia y el nuevo año.

"Claro, porque vamos a ver las cosas de diferente forma. Limpiar sobre todo. Limpiar con un ramo y un huevo hace que nuestro cuerpo se sienta como más calmado, más a gusto", precisa.

Su pronóstico es que el coronavirus va a tardar en perder fuerza "hasta el próximo año, por ahí más o menos entre mayo y junio", aunque el 2021 es el año en que el país va a "empezar a salir adelante".

Mientras, doña Isa recomienda acudir a las limpias para eliminar "la mala vibra" y da su receta para convivir con el virus que ha contagiado a 1,4 millones de mexicanos.

"Que nos cuidemos mucho. Seguir las indicaciones (sanitarias) para todo. Y posteriormente, hacernos algo. Hay que ayudarnos también un poco. Comprar algún espray o algún incienso, algo para que nosotros podamos salir adelante", aconseja.

Catalina Rosales ha hecho caso a Isa no solo comprando "veladoras para fin de año, bueno, o para que comience el año", sino sometiéndose a una limpia.

"Para que se me quite todo lo negativo que uno trae de todo el año", describe Catalina, que le va a pedir a su altar con "una imagen de Cristo" que vele por sus dos hijos, por su madre y por su familia en el año entrante.

"Creo que todos esperamos que (el 2021) sea mejor", sentencia hastiada por la pandemia.

Para que eso pase, la bruja Karina tiene claro el camino a seguir: "Hay que hacer mucha oración y pedir por toda la humanidad, porque la fe mueve montañas".