Jasikevicius: "Mirotic ha dado muchísima confianza al equipo"

El entrenador del Barça, el lituano Sarunas Jasikevicius, durante el partido ante el Real Madrid de Liga ACB disputado este domingo en el WiZink Center, en Madrid. EFE/Chema Moya

Madrid, 27 dic (EFE).- El entrenador del Barça, el lituano Sarunas Jasikevicius, destacó tras la victoria de su equipo contra el Real Madrid (82-87) que el ala-pívot hispanomontenegrino Nikola Mirotic, autor de 26 puntos, 10 rebotes y un tapón final clave para el partido, dio "muchísima confianza al equipo".

"Creo que Niko ha empezado dando muchísimo tono al equipo, muchísima confianza, y cada jugador que ha entrado ha aportado, tenemos que estar muy contentos, sabemos el nivel de Niko pero tenemos que estar muy contentos por toda la gente que juega bien. Estos partidos son más especiales para ellos", dijo el técnico azulgrana a 'Movistar+' tras el encuentro en el WiZink Center.

El Barça llegaba a este partido envuelto en una situación complicada a nivel de club, con el base francés Thomas Heurtel apartado después de que el club intuyera que estaba negociando para marcharse al Real Madrid, lo que provocó la polémica decisión de no permitirle regresar con el equipo de Estambul (Turquía).

"Estar en el Barca es la hostia pero es complicado también, no es novedad. Creo que hemos tenido mucha fe a lo largo de toda la semana, el segundo tiempo hemos cambiado la defensa y nos funcionó muy bien, el Madrid no metió tantos triples, nosotros hemos estado muy bien, muy disciplinados, hemos merecido la victoria", añadió el entrenador azulgrana.