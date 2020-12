Isabel Pantoja explota contra su hija: "Tú y tu hermano sois iguales, fuera de aquí"

06/03/2020 ESPECIAL CANTORA 2: ¿Qué ocurrió cuando llegó Isabel Pantoja al hospital donde estaba Paquirri?. MADRID, 27 (CHANCE) Ana María Aldón lleva dos semanas en Viva la vida y se ha estrenado como colaboradora del programa por todo lo alto. La mujer de José Ortega Cano ha llevado hoy al plató una información que nos ha hecho quedarnos boquiabiertos: ha contado los detalles del encuentro entre Isa Pantoja y su madre cuando esta fue hasta Cantora para verla y preocuparse por ella. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Ana María Aldón lleva dos semanas en Viva la vida y se ha estrenado como colaboradora del programa por todo lo alto. La mujer de José Ortega Cano ha llevado hoy al plató una información que nos ha hecho quedarnos boquiabiertos: ha contado los detalles del encuentro entre Isa Pantoja y su madre cuando esta fue hasta Cantora para verla y preocuparse por ella.



Isa Pantoja fue a Cantora hace unos días para reencontrarse con su madre y parece que ese encuentro no acabó bien. La hija de la tonadillera tuvo que saltarse la segunda puerta de la finca porque estaba cerrada y nadie le cogía el teléfono y una vez dentro, según la información que ha contado también Luis Rollán, le abrió Agustín Pantoja.



Ana María Aldón ha desatado la polémica y ha explicado lo que ocurrió entre madre e hija: "Llega hasta la puerta de Cantora, no sé quién le abre la puerta. A partir de ahí se produce un desencuentro. Consiguió ver a la madre, pero no fue como ella esperaba. Estuvo un buen rato dentro, aproximadamente como una hora, pero no te puedo decir sí fue dentro de la casa. Isabel se dirige a su hija y le dice 'tú y tu hermano sois los dos iguales, fuera de aquí'. Eso no es lo primero que le dice, es la conclusión de la conversación. Hay reproches".



De esta manera, parece que la conversación entre Isabel Pantoja y su hija no ha servido para tender puentes y la exconcursante de La casa fuerte ha sufrido en sus propias carnes las consecuencias que ha desencadenado el conflicto mediático que se originó a raíz de 'Cantora: la herencia envenenada'.