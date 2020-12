Irán.- Israel recomienda a la comunidad internacional que no reavive el "defectuoso" acuerdo nuclear con Irán

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recomendado este domingo a la comunidad internacional que no intente reavivar el acuerdo nuclear con Irán en un comunicado emitido a pocas semanas de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, asuma el poder después de que el actual mandatario, Donald Trump, decidiera abandonar el histórico pacto.



"Israel cree firmemente que no debería haber retorno al acuerdo nuclear de Irán de 2015", ha hecho saber el primer ministro de Israel a través de su oficina, sobre un acuerdo que permitía a Irán su reincorporación a los mercados internacionales a cambio de despejar las dudas sobre la naturaleza de su programa nuclear.



Para Netanyahu, este acuerdo era "defectuoso hasta sus cimientos", y le dio a Irán "una autopista dorada a la hora de desarrollar una infraestructura crítica para construir todo un arsenal de bombas nucleares" e "intensificar significativamente" su "agresión" en toda la región.



"Israel asegura, de manera inequívoca, que bajo ninguna circunstancia se debe volver a ese mal acuerdo", según la nota, aparecida también un par de semanas después de que algunas potencias europeas expresaran su esperanza de dar nueva vida a lo que formalmente se conoce como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015, siguiendo las señales conciliatorias de Biden.



No obstante, la retirada de Estados Unidos del acuerdo motivó que Irán volviera a ignorar algunas de sus condiciones. Así, la república islámica tiene ahora mucho más uranio enriquecido de lo que permite el pacto, ha asegurado en lo que ello concierne la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) en Viena.