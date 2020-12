Honduras supera los 119.000 casos y acumula 3.065 decesos por la covid-19

Una mujer sospechosa de portar la covid-19 es atendida en el Hospital Escuela Universitario, el 18 de julio de 2020 en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 26 dic (EFE).- Honduras añadió este sábado 438 casos de coronavirus y cuatro muertes por la covid-19, para llegar a 119.097 y 3.065 decesos en más de 9 meses de pandemia, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager).

El Laboratorio Nacional de Virología aplicó en las últimas horas 1.361 pruebas para detectar al coronavirus SARS-CoV-2, de ellas 438 resultaron positivas, señaló el organismo en su boletín diario.

Los hospitalizados suman 644, con 495 en condición estable, 126 graves y 23 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), mientras que el resto de los pacientes son monitoreados por la región sanitaria.

El país centroamericano sumó hoy 117 pacientes recuperados, con los que ya suman 55.704 las personas que se han salvado de morir por covid-19.

Los departamentos de Francisco Morazán, en el centro, donde se localiza Tegucigalpa, la capital, y Cortés, en el norte del país, siguen siendo los más afectados por la pandemia.

El organismo hondureño advirtió hoy nuevamente sobre el aumento de casos de covid-19, mientras las autoridades del Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como Tórax, en Tegucigalpa, anunciaron que no tienen cupo para más pacientes.

"No hay disponibilidad de cupos para aceptar traslados ni de los centros de estabilización ni de los hospitales a nivel nacional para paciente que requieran alto flujo de oxígeno o ventilación mecánica no invasiva/invasiva", señaló el nosocomio en un comunicado.

Las autoridades del Hospital del Tórax señalaron además que no tienen forma de "saber cuándo habrá nuevamente disponibilidad de camas" en las salas de cuidados intermedios y la unidad de cuidados intensivos, y recomendó a la ciudadanía acudir a los centros de triaje y estabilización ante los primeros síntomas de coronavirus para "evitar complicarse gravemente".

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, indicó en Twitter que "los contagios por covid-19 aumentan en el mundo. Tenemos que estar más alerta, más activos en esta lucha contra la pandemia".

El Sinager "está redoblando esfuerzos. Las brigadas y triajes han dado resultados", subrayó además el gobernante hondureño.

"Hermanos hondureños: Cuídense, mantengan la distancia, lávense las manos con jabón y aplíquense gel desinfectante frecuentemente y usen la mascarilla. Al primer síntoma busquen al personal de salud para que los revise", añadió.

Pese al repunte de la pandemia, las autoridades de Honduras han relajado las restricciones de movilidad impuestas en el país tras los severos daños que dejaron en noviembre las tormentas tropicales Eta e Iota.