Francisco Rivera rotundo ante quien lo critica por utilizar a su hermano Kiko para provocar a Isabel Pantoja

24/11/2020 Francisco Rivera en una foto de archivo tomada en Madrid



MADRID, 27 (CHANCE)



La reunión familiar que protagonizó el trinomio de los hermanos Rivera, Francisco, Cayetano y Kiko, por Navidad está haciendo correr ríos de tinta. El último afluente de esta corriente es que Franciso Rivera estaría utilizando a su hermano Kiko para dar un 'zasca en toda la boca' a Isabel Pantoja. Según algunos entendidos en la materia, esta sería la venganza que el diestro está ejecutando por todos los años de sufrimiento que ha causado la tonadillera a su familia, al negarse a entregar los objetos de la herencia de su padre que le corresponden por herencia.



Francisco Rivera, que continúa con sus quehaceres diarios como pasear a su perra Tawa, tiene clara su postura ante este aluvión de críticas que lo tachan de ser una persona tan maquiavélica capaz de jugar con los sentimientos de su hermano. "No tengo nada que decir. Gracias", espetó con cierto hastío y grandes dosis de seriedad. Parece que al primogénito de los desaparecidos Paquirri y Carmen Ordóñez no le han sentado nada bien ciertos comentarios y ha decidido acogerse al popular refrán 'a palabras necias, oídos sordos'.



Con el mismo talante que lo ha dicho la primera vez, lo ha repetido hasta en tres ocasiones para que todo el mundo tenga claro que, en cuestiones de venganza, Francisco Rivera prefiere no entrar.



Por su parte, Kiko Rivera continúa con su particular cruzada contra su madre. Vive estas navidades más alejado que nunca de Isabel Pantoja, pero más unido, aun si cabe, a su mujer, Irene Rosales. Buena muestra de ello, y para que quede constancia a todos los efectos, es la publicación con la que ha dado los buenos días este domingo.



