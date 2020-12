El Real Madrid elegido mejor club del siglo en los Globe Soccer Awards

Imagen de archivo de un partido del Real Madrid en esta temporada. EFE/ Juanjo Martín/Archivo

Redacción deportes, 27 dic (EFE).- El Real Madrid se impuso al Barcelona y Al Ahly en los Globe Soccer Awards celebrados en Dubai, donde fue reconocido como mejor club del Siglo XXI, en el que ha conquistado cinco ediciones de la Liga de Campeones.

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, recogió el galardón y dejó un guiño especial a los millones de seguidores madridistas repartidos por el mundo.

"Es un honor recibir este premio. Es un año muy difícil para todos, así que recibir un premio así es fruto del trabajo del equipo y por eso queremos compartir este reconocimiento con todo el mundo que forma parte de la familia del Real Madrid: el presidente, los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y, por supuesto, los aficionados", aseguró en su discurso tras recoger el galardón.

"Sería imposible entender el Real Madrid sin sus aficionados. Ellos nos ayudan a crecer como club", añadió antes de cerrar con sus mejores deseos para un 2021 en el que pidió el regreso de los seguidores a los estadios. "Me gustaría desearos lo mejor en este año tan difícil y esperamos poder volver a la vida normal y disfrutar del fútbol, que es nuestra pasión, con nuestros aficionados".

En la misma gala recibió un reconocimiento a su carrera de éxito el portero Iker Casillas, recién nombrado director general de la Fundación del club. "Gracias por este trofeo. Ojalá el próximo año pueda ser mucho mejor y haya normalidad en el fútbol", deseó.

"Tras cinco años he vuelto a casa, el club en el que he crecido desde pequeño. Estoy convencido de que es un gran paso para mí. Hemos crecido en el siglo XXI, pero hay otros clubes que lo están poniendo difícil. El Real Madrid ha conseguido todos los méritos para ser mejor club del siglo", valoró sobre su vuelta a la casa blanca tras su retirada del fútbol.