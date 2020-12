El primer paso para una nueva ley agraria que calme las protestas y los bloqueos en Perú

Fotografía de archivo de la vista general del hemiciclo del Parlamento peruano en Lima (Perú). EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 26 dic (EFE).- El Congreso de Perú dio finalmente este sábado el primer paso para solucionar la crisis desatada por los trabajadores agroindustriales de Perú para mejorar sus condiciones laborales y calmar las multitudinarias protestas que durante la última semana han vuelto a bloquear la Carretera Panamericana.

Tras más de diez horas de debate donde votaron artículo por artículo el proyecto de ley del nuevo régimen laboral agrario, la comisión de Economía del parlamento peruano aprobó el texto para que pase al pleno del Congreso, que tiene previsto abordar la iniciativa legislativa este lunes.

El hemiciclo peruano deberá revisar y aprobar el texto a contrarreloj, pues apenas tiene hasta el 29 de diciembre, día que concluye el periodo de sesiones y el parlamento entra en receso hasta marzo.

De no tener aprobado el nuevo régimen agrario antes de ese día, los trabajadores agrarios han anticipado que volverán a manifestarse y a bloquear tanto en el norte como en el sur la Carretera Panamericana, el principal eje de transporte de Perú, que conecta longitudinalmente toda la costa del país.

Así lograron que el Congreso derogara a inicios de mes el anterior régimen agrario, especialmente después de que las protestas se cobraran una víctima mortal, y esta semana volvieron a la carga ante la renuencia del Legislativo a aprobar la nueva ley agraria y devolverla a la comisión de Economía.

Los bloqueos acontecidos esta semana en la norteña región de La Libertad y en la sureña de Ica fueron acompañados de enfrentamientos con la Policía que se saldaron con al menos 24 detenidos y 51 heridos, entre ellos unos 40 policías.

SEGUNDO INTENTO DE DEBATE

Este primer paso para aprobar una nueva ley agraria se da después de la indignación generalizada que suscitó que la comisión de Economía retrasase su debate el jueves al no tener el quórum suficiente para abordar el tema mientras la tensión crecía en las zonas de los bloqueos.

El proyecto de ley aprobado por esa comisión contempla la prohibición de la tercerización de las labores agrícolas, una de las principales demandas de los trabajadores.

Los salarios no podrán estar por debajo de la remuneración mínima vital de 930 soles (unos 257 dólares) y tendrán un bono especial del 20 % del sueldo básico "con carácter no remunerativo", lo que incrementa el salario diario de 39 a 45 soles (de 10,8 a 12,46 dólares).

Asimismo, el turno nocturno tendrá una remuneración extra del 35 % del sueldo mínimo y las jornadas laborales no podrán exceder de las ocho horas por día y las 48 horas por semana.

Los beneficios laborales deberán ser los mismos si el contrato es tanto indefinido como temporal, en cuyo caso tendrán preferencia en volver a ser contratados por la misma empresa aquellos que ya hayan trabajado en dos temporadas o por dos meses en contratos de corta duración.

EXPORTACIONES AGRARIAS AL ALZA

El sector agroindustrial de Perú multiplicó sus ingresos en los últimos años de unos cientos de millones a cerca de 6.000 millones de dólares anuales gracias a productos de gran demanda internacional como arándanos, espárragos o alcachofas.

Sin embargo, los trabajadores de las grandes empresas dedicadas a la exportación de estos productos sienten que sus condiciones laborales y sueldos no han mejorado al mismo nivel durante ese periodo.