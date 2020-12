El Kremlin denuncia "competencia desleal" contra la vacuna rusa Sputnik V

EPA/MAXIM SHEMETOV / POOL

Moscú, 27 dic (EFE).- El Kremlin denunció hoy la "competencia desleal" contra la vacuna rusa para el covid-19, Sputnik V, que ya ha sido registrada en dos países extranjeros, Argentina y Bielorrusia.

"Lamentablemente, nos hemos topado con muchísimos casos de competencia desleal. Recordemos los ataques que tuvieron lugar contra Sputnik V. Absolutamente desaforados. Eso, por supuesto, no olía a cooperación", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a la televisión pública.

Peskov destacó que, con todo, "ahora, cuando Sputnik V se ha convertido efectivamente en una de las vacunas más demandadas en el mundo, los ataques ya no son tan efectivos".

Recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha llamado desde un principio a mostrar una "actitud responsable" en lo que respecta a "compartir" la vacuna con otros países y así lo hizo en la última cumbre del G20.

"Entonces, en su intervención el presidente dijo precisamente que la cooperación para la producción de la vacuna (...) debe estar totalmente despolitizada, debe carecer de cualquier tipo de presión estatal o elementos de competencia", apuntó.

A su vez, confirmó que Putin ha tomado ya la decisión de vacunarse una vez que el Ministerio de Sanidad ruso autorizó el sábado el uso de Sputnik V entre los mayores de 60 años.

"Él, por cierto, dijo que lo haría sin falta. Dijo que se vacunaría, que él tomó esa decisión y esperaba a terminar los trámites", explicó el portavoz presidencial.

Aunque consideró que esa decisión compete sólo al presidente, su voluntad de inocularse el preparado ruso demuestra "el nivel de confianza en nuestra vacuna y su fiabilidad".

La pasada semana el presidente ruso admitió en su rueda de prensa anual que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permitía, pero que lo haría en cuanto se presentara la ocasión.

Hasta ahora la vacuna rusa, que empezó a utilizarse masivamente en el país el pasado 15 de diciembre, sólo se estaba aplicando a personas de entre 18 y 60 años, pero a partir del lunes los mayores de esa edad podrán registrarse en los centros de salud.

Al respecto, el Fondo de Inversiones Directas, encargado de la venta de la vacuna rusa, destacó el sábado que los ensayos clínicos mostraron una eficacia "mayor del 90 %" en dicho segmento de edad.

Argentina, que recibió esta semana el primer lote de 300.000 dosis de Sputnik V, comenzará este martes la vacunación entre su población.

Varios países latinoamericanos han mostrado un gran interés en recibir en enero la vacuna creada por el Centro Gamaleya, según informó el fondo soberano ruso.

La Sputnik V mostró una eficacia del 91,4 % en el último control efectuado en la tercera fase de los ensayos clínicos, datos que, según sus creadores, "permiten afirmar con seguridad que es altamente eficaz y totalmente segura para la salud".