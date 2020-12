El curioso récord que puede batir Sophia Loren

MADRID, 27 (CHANCE)



Once años después de que la viéramos en 'Nine', Sophia Loren vuelve al cine, y lo hace de la mano de su hijo Edoardo Ponti con un proyecto con el que podría batir todo un récord.



La gran dama del celuloide italiano se ha vuelto a poner bajo las directrices de su hijo Edoardo, el pequeño de los dos que tuvo con el productor Carlo Ponti, para protagonizar 'La vida por delante', cinta que cuenta la historia de una exprostituta y superviviente a Auschwitz (a la que da vida Sophia), que se gana la vida cuidando a los hijos de sus compañeras de profesión.



El tándem que formaron madre e hijo hace seis años no debió funcionar nada mal y por eso han repetido en esta ocasión. Sophia ya trabajó bajo las directrices de Edoardo en 'Voce Umana' en el año 2014, un cortometraje que recoge la misma historia que narra este año Pedro Almodóvar en 'La voz Humana', con Tilda Switon como nueva chica Almodóvar.



Si la última vez que vimosa Sophia Loren en la pantalla aparecía junto a grandes actrices Nicole Kidman, Penélope Cruz y Marion Cotillard, en 'La vida por delante', lo hace junto a la española Abril Zamora, a quien hemos visto en la serie 'Vis a vis'. Juntas abordan una historia de amistad que enseña el valor de la familia que elegimos, en la que la emoción que han puesto ambas actrices traspasa la pantalla.



Además de conmover al espectador, con este nuevo proyecto cinematográfico, Sophia podría convertirse en la actriz de más edad (86 años) nominada al Óscar a mejor actriz, ya que, a ojos de toda crítica cinematográfica, el papel lo ha bordado y nos deja un gran regalo con su actuación.



Sin duda un broche de oro para una consolidada carrera interpretativa. Junto a Carlo Ponti, con el que estuvo casada desde 1966 hasta 2007 - año en el que falleció el productor-, y el director Vittoria De Sica, Sophia Loren, formó el 'great team' de los años 60. Gracias a ellos, en la historia del cine tenemos tenemos títulos como como 'Matrimonio a la italiana', 'Dos mujeres', 'Ayer, hoy y mañana', los cuales no gozan de la consideración de récord pero sí, de gran logro cinematográfico formando parte del valioso legado de la actriz italiana.