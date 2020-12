EEUU.- Los investigadores sospechan que el autor de la explosión de Nashville se suicidó en la detonación

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Los investigadores de la explosión de una autocaravana en Nashville en la que tres personas fueron heridas el día de Navidad sospechan que el autor se suicidó en el acto.



Según varias fuentes de la investigación han confirmado este sábado a CNN, esta es la principal hipótesis que manejan los agentes que están investigando el domicilio del sospechoso, al que no se ha identificado, en el sureste de Nashville.



En la investigación de la escena del crimen, se encontraron "tejidos" que parecían ser "restos humanos" y que están siendo analizados por los equipos científicos.



La casa del posible autor de la explosión fue identificada gracias a una imagen de Google Street View en la que se ve un vehículo similar al buscado aparcado enfrente en el sureste de la ciudad.



El agente especial del FBI, Douglas Korneski, ha indicado este sábado que no existen señales de que haya otras "amenazas" similares.



Se desconocen los motivos que llevaron al autor a explotar la autocaravana, pero una de las hipótesis es que intentara dañar un centro de la empresa de telecomunicaciones AT&T frente al que estaba aparcada.



Tras la explosión, los aviones del aeropuerto de la ciudad no pudieron despegar y la línea del 911 se mantuvo temporalmente sin servicio debido a los efectos que tuvo la detonación en la infraestructura del operador telefónico.



En los quince minutos previos a que la autocaravana implosionara, se podía escuchar un mensaje grabado con voz de mujer en el que se pedía a la gente que huyera porque había una bomba.



El Gobernador del estado ha pedido al presidente Donald Trump que declara el estado de emergencia en Tennessee.