Cuatro formas de satisfacer a los 'turroneros' más exigentes

MADRID, 27 (CHANCE)



Llegó la Navidad y, con ella, las tradiciones de esta época tan especial: montar el árbol, escribir la carta a los Reyes Magos, buenas comidas alrededor de una mesa y... ¡Disfrutar! Y es que durante estas semanas no nos gusta privarnos de un capricho y queremos aprovechar para degustar todo tipo de comidas (y especialmente los dulces tan característicos de estas fechas).



El turrón se convierte en uno de los favoritos, su sabor es tan delicioso que es imposible resistirse a él. Datan su origen desde el siglo XI y fueron los árabes quienes trajeron este postre a las costas mediterráneas, concretamente a España e Italia. Pero en España, son los alicantinos, alrededor del siglo XV, los que hacen las primeras versiones españolas del turrón, exactamente en Jijona.



El turrón duro o turrón de Alicante fue en su origen una mezcla de miel, azúcar, clara de huevo y almendras pero en la actualidad lo podemos encontrar de diferentes formas, colores y sabores. ¡Los hay hasta salados! Por ello, Thermomix propone las 4 recetas definitivas para conquistar a los 'turroneros' más exigentes esta Navidad.



1. El de chocolate... ¡Para los más tradicionales!



El turrón de chocolate es un clásico que gusta a todos: a la abuela, al cuñado y al sobrino. Nunca falla en la sobremesa de Navidad. Y es que el cacao le da ese toque y sabor tan característico e irresistible. Lo mejor de esta receta: ¡la puedes preparar en tan solo 10 minutos y empezar a disfrutarla en tan solo una hora! ¡Super sencilla de elaborar!



2. Turrón de foie, cebolla frita y mango... Para los más sibaritas



Sí, estás leyendo bien: turrón de foie, cebolla frita y mango. Más que un turrón, esta receta es una obra de arte para los paladares más refinados. Y es que la receta tradicional de turrón ha evolucionado tanto que podemos encontrar turrones salados como este. Es, sin duda, una apuesta gastronómica para conquistar en la comida o cena de Navidad. La mezcla del foie y la cebolla frita con el toque dulce del mango te dejará sin palabras.



3. Turrón de rosas, almendras, pistachos y arándanos* ¡Para los más detallistas!



¿A qué saben las rosas? Si alguna vez te has hecho esta pregunta, este turrón es perfecto para que lo descubras. Con el turrón de rosas, almendras, pistachos y arándanos serás el rey de las Navidades. Los colores y la textura de este turrón convierten esta receta en una de las favoritas para los millennials. ¡Y es que no puede ser más fotogénica! ¡Serás la envidia en Instagram estas Navidades!



4. Licor de turrón* ¡Para los más atrevidos!



Sí, el turrón también se bebe. Así que, si lo que te gusta es terminar la noche con el mejor sabor de boca, este licor de turrón -con un toque de ron- será el alma de estas fiestas. Es muy sencillo de preparar y en tan solo 25 minutos está listo para poner ese final dulce a las comidas navideñas. Seguro que te pedirán en casa la receta... ¡Tú decides si compartirla!