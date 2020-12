Coronavirus.- Israel inicia un confinamiento de dos semanas

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Israel ha iniciado este domingo un confinamiento que durará dos semanas inicialmente y por el que los ciudadanos no podrán alejarse más de un kilómetro de su residencia sin un motivo justificado.



Así, está prohibido visitar otros domicilios y se prevén multas de 500 shekels, unos 120 euros. Entre los motivos considerados justificados están acudir al colegio, ya que los centros educativos permanecerán abiertos en las ciudades con tasas de incidencia bajas, o ciudades verdes.



Las ciudades amarillas tendrán clase presencial solo hasta cuarto de primaria, aunque se prohíbe toda actividad escolar fuera de los centros y las extraescolares.



Además se cierran todos los comercios no esenciales, excepto los restaurantes, que podrán servir comida para llevar. Los centros de trabajo que no reciben clientes podrán seguir abiertos al 50 por ciento de capacidad y hasta diez trabajadores.



Las reuniones se limitan a 20 personas en exterior y a 10 en interior y se permitirán actividades deportivas individuales y actividades deportivas profesionales de entrenamiento.



Las manifestaciones podrán seguir realizándose y para acudir a las mismas los ciudadanos podrán alejarse más de un kilómetro de su domicilio.



En esta ocasión no habrá controles de carretera ni implicación del Ejército para evitar los atascos de anteriores confinamientos y los policías pararán aleatoriamente los vehículos para realizar identificaciones.



Entre el viernes y el sábado se han detectado 3.624 nuevos casos de coronavirus y 17 muertes, según ha informado el Ministerio de Sanidad israelí. En total, Israel acumula 401.197 casos confirmados y 3.203 decesos desde el inicio de la pandemia.