Coronavirus.- Gibraltar anuncia el toque de queda y el cierre de comercios no esenciales para frenar contagios

31/01/2020 El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha anunciado este domingo un toque de queda en el territorio desde las 22.00 horas hasta las 6.00 y el cierre de comercios no esenciales a partir de mañana para frenar la subida de contagiados con coronavirus.



En una declaración, Picardo ha explicado que hay un total de 482 casos de coronavirus en Gibraltar (68 en el día de hoy) por lo que han decidido incrementar las medidas "para detener la propagación del virus" y restricciones durante al menos los próximos 14 días.



En este sentido, todos los establecimientos de venta al por menor no esenciales "estarán obligados por ley a cerrar al público a partir de mañana" aunque se permitirán operaciones de entrega y recogida para que pueda continuar el comercio online o telefónico. Así, las tiendas de primera necesidad, en particular panaderías, tiendas de comestibles y supermercados, deben cerrar por ley a las 21.00 horas, salvo las farmacias de guardia.



También se implementa un toque de queda para toda la población de Gibraltar entre las 22.00 horas y las 6.00, a excepción del 31 de diciembre, Nochevieja, en la que se levantará esta restricción.



Respecto a las residencias de mayores, el dirigente gibraltareño ha apuntado que se van a endurecer las condiciones de las visitas, pues las personas que acudan "necesitarán una prueba de COVID negativa en las instalaciones de test móvil antes de entrar, válida sólo por 24 horas".



Por último, Picardo ha recordado que durante la primera semana de enero recibirán en Gibraltar las primeras dosis de la vacuna de Pfizer.