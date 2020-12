Coroanvirus.- AstraZeneca cree que su vacuna funciona con la mutación del coronavirus

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El director general de la farmacéutica AstraZeneca, Pascal Soriot, ha afirmado que creen la vacuna que ha desarrollado su empresa es eficaz contra la nueva cepa de coronavirus detectada en la región de Londres y que es un 70 por ciento más contagiosa que la original.



"Creemos por el momento que la vacuna debe seguir siendo eficaz, pero no podemos estar seguros, así que vamos a hacer algunas pruebas", ha afirmado Soriot en una entrevista con la edición dominical del periódico británico 'The Times'.



Soriot ha subrayado que la vacuna de su farmacéutica, desarrollada en colaboración con la Universidad de Óxford, tiene "la fórmula ganadora" y ha mostrado su confianza en que las autoridades británicas autorizarán su uso en cuestión de días, este mismo lunes, según el diario sensacionalista 'The Sun'.



"Creemos que hemos encontrado la fórmula ganadora y cómo lograr una eficacia que, con dos dosis, es alta como la de las demás", ha explicado. La vacuna, tras dos dosis, garantiza una "protección del 100 por cien" contra las formas más graves de COVID-19.



En los resultados provisionales de ensayos clínicos a gran escala realizados en el Reino Unido y Brasil anunciados en noviembre, la vacuna tenía una eficacia media del 70 por ciento, frente al más del 90 por ciento de las de Pfizer/BioNTech y Moderna.



La vacuna Oxford/AstraZeneca tiene la ventaja de ser relativamente más barata y de no necesitar ser almacenada a una temperatura tan fría como la de Pfizer/BioNTech, que se debe mantener a -70 grados. Esto facilita la vacunación a gran escala.