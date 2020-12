Canadá detecta sus dos primeros casos de la nueva variante de la covid-19

Canadá suspendió inicialmente durante 72 horas los vuelos con el Reino Unido después de que las autoridades británicas anunciasen la detección de la mutación del coronavirus. EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Toronto (Canadá), 26 dic (EFE).- Dos casos de la nueva variante del coronavirus, cuyo descubrimiento en el Reino Unido provocó la suspensión la semana pasada de los vuelos con el país, han sido descubiertos en Canadá, anunciaron este sábado las autoridades canadienses.

La provincia de Ontario, la más poblada de Canadá y la segunda más afectada en el país por la pandemia, informó hoy de que la mutación del coronavirus, que se cree es más fácil de transmitir que la variante original, ha sido detectada en una pareja.

La doctora Barbara Yaffe, directora médica asociada de Ontario, señaló en un comunicado que la pareja infectada con la variante "no tiene historial conocido de viaje, exposición o contactos de alto riesgo".

Los dos individuos están en autoaislamiento siguiendo las normas de las autoridades sanitarias canadienses.

El descubrimiento de los dos primeros casos de la mutación del coronavirus se produce tres días después de que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunciase que Canadá mantendría la suspensión de vuelos con el Reino Unido hasta el 6 de enero de 2021 por la aparición de la nueva variante en el sur de Londres.

El 21 de diciembre, Canadá suspendió inicialmente durante 72 horas los vuelos con el Reino Unido después de que las autoridades británicas anunciasen la detección de la mutación del coronavirus que podría ser hasta un 70 % más contagiosa que el virus original.

A pesar de las suspensión de los vuelos, las autoridades sanitarias canadienses no habían descartado que la nueva variante ya se encontrase en Canadá, aunque que tras el análisis de 25.000 muestras del virus no se había detectado la mutación.

La nueva variante se ha localizado también en países tan alejados como Suecia, Japón, Francia, Israel y España.

Además, los investigadores han descubierto otras dos nuevas variantes del virus en Nigeria y Sudáfrica.

También hoy, la provincia de Ontario puso en marcha el confinamiento de toda la provincia para intentar ralentizar la aparición de nuevos casos de covid-19. Durante los pasados 12 días, Ontario ha registrado más de 2.000 casos diarios. Hoy, la provincia dijo que se habían detectado 2.142.

Según las previsiones de Ontario, el número de pacientes de la covid-19 en unidades de cuidados intensivos (UCI) podrían superar los 300 en los próximos días. En el peor escenario, la cifra ascenderá a 1.500 para mediados de enero, un 75 % de las camas de UCI de la provincia.