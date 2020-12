Brexit.- Reino Unido invertirá 110 millones de euros en crear un programa que sustituya al Erasmus

30/01/2020 Graduación de estudiantes en la Universidad de Oxford, en Reino Unido. POLITICA EUROPA EUROPA SOCIEDAD REINO UNIDO UNIÓN EUROPEA EDUCACIÓN INTERNACIONAL OXFORD UNIVERSITY



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Reino Unido invertirá 100 millones de libras (casi 110 millones de euros) en la puesta en marcha para este septiembre de un nuevo programa de intercambio que sustituya al Erasmus+ en el que dejarán de participar según el acuerdo de salida alcanzado con la Unión Europea.



El Gobierno británico ha hecho esta anuncio después de que se conociera que Reino Unido no será parte del programa Erasmus+ de intercambio de estudiantes a nivel europeo, pese a que el primer ministro Boris Johnson hubiera asegurado que el acuerdo de Brexit no afectaría a dicho mecanismo educativo.



Para sustituirlo el Gobierno creará el programa Turing, nombrado en honor al matemático que desveló el sistema de criptografía del bando nazi en la Segunda Guerra Mundial.



Se espera que 35.000 estudiantes puedan participar en él, una cantidad equivalente al que lo hacía en el Erasmus, según 'The Guardian'.



Por su parte, el Gobierno de Irlanda ha anunciado que financiará becas Erasmus a todos los alumnos del Norte de Irlanda que quieran estudiar en universidades europeas.