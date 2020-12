Bralon Taplin suspendido otros tres años por faltar a controles de dopaje

Bralon Taplin de Grenada, tras competir en la semifinal 2 de 400m masculino en los Juegos Panamericanos 2019, en Lima (Perú). EFE/ORLANDO BARRÍA/Archivo

Madrid, 27 dic (EFE).- El atleta granadense Bralon Taplin, finalista olímpico en 400 metros, ha sido suspendido por otros tres años, que se suman a los cuatro que ya cumplía, por no estar localizable para tres controles de dopaje en el plazo de doce meses.

Taplin, de 28 años, no podrá volver a competir hasta septiembre de 2026.

La primera sanción, de cuatro años (hasta el 29 de septiembre de 2023), le fue impuesta por eludir un control de dopaje en abril de 2019, y ahora, tras confirmar el TAS la primera infracción, la Unidad de Integridad del Atletismo le ha sumado otros tres años de suspensión por una infracción relativa a su paradero.

El granadense, séptimo en la final olímpica de 400 metros de los Juegos de Río 2016 con una marca de 44.45), no estuvo localizable para controles de dopaje, como es obligatorio para los atletas de elite, el 21 de abril, el 28 de agosto y el 25 de noviembre de 2019.