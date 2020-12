AMP.- Fútbol.- Messi recibe permiso del Barça para alargar sus vacaciones en Argentina

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, no jugará contra el Eibar el próximo martes en la última jornada del año 2020, la decimosexta de LaLiga Santander, tras haber recibido un permiso del técnico blaugrana, Ronald Koeman, para alargar sus vacaciones en Argentina.



Messi, que se ausentó al entrenamiento de este domingo, partió a su tierra natal el pasado martes en un avión privado desde Valladolid, donde el FC Barcelona jugó su último encuentro antes del miniparón navideño. Tras la victoria por 0-3, el de Rosario puso rumbo a Argentina al margen de sus compañeros para pasar las Navidades junto a su familia.



De esta forma, Messi regresará a la Ciudad Condal para la disputa del partido ante el Huesca, el domingo 3 de enero a las 21 horas, según apuntan medios argentinos. Se prevé que el capitán culé vuelva a España el primer día del 2021 para participar en la sesión preparatoria del choque ante los oscenses.



Sin embargo, el FC Barcelona matizó durante la tarde que Messi no alargaría sus vacaciones, sino que sigue pendiente de recuperarse de unas dolencias. "El jugador del primer equipo Lionel Messi está completando el tratamiento de su tobillo derecho. Está previsto que el jugador se reincorpore a los entrenamientos tras el partido FC Barcelona-SD Eibar", indicaron los servicios médicos del club.



El partido del Eibar no será el primero que Messi se pierda esta temporada después de su descanso en la 'Champions League' frente al Dinamo de Kiev y el Ferencvaros, en la cuarta y quinta jornada de la fase de grupos, con el Barça ya clasificado para los octavos de final de la máxima competición continental.