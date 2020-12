Catalonia region administers first Pfizer-BioNTech vaccine

Start: 27 Dec 2020 11:02 GMT

End: 27 Dec 2020 11:56 GMT

BARCELONA - Catalonia administers the region's first COVID-19 vaccine at the Feixa Llarga Nursing Home.

Restrictions:

BROADCAST: NO USE SPAIN

DIGITAL: NO USE SPAIN

Source: TV3

Aspect Ratio: 16:9

Location: Spain

Topic: Science / Technology

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com