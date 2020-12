93-81. El Iberostar no cede y supera a un complicado Morabanc

El jugador del Iberostar Tenerife Fitipaldo (i) y los jugadores del MoraBanc Andorra Olumuyiwa (2d) y García (d) durante el partido de la decimosexta jornada de la liga ACB que ambos equipos disputaron este domingo en el pabellón Santiago Martín en La Laguna (Tenerife). EFE/Miguel BarretoEFE/ Miguel Barreto

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Iberostar Tenerife sumó una nueva e importante victoria en casa. Esta vez superó al Morabanc Andorra por 93-81 en un duelo muy intenso, duro y que se resolvió por un mejor estar en cancha de los hombres de Txus Vidorreta que supieron aguantar el tirón final del equipo visitante.

Duelo de mucho nivel y muy igualado durante la mayor parte del choque, aunque sería en el tercer cuarto cuando el Iberostar Tenerife tomaría una diferencia importante y casi definitiva para poder ganar el choque. Sacó todas sus armas a la cancha y obligó al Morabanc Andorra, ya en el último cuarto, a hacer un esfuerzo extra para intentar meterse de nuevo en el partido.

Lo hizo y después de ir perdiendo por veinte puntos en el inicio del último cuarto (75-55), llegó a situarse a cinco (80-75, min.36), pero el conjunto de Vidorreta supo sobreponerse, mantuvo el control y terminó ganando y sumar la decimotercera victoria que lo mantienen, una jornada más, en la segunda posición de la Liga Endesa.

Desde los primeros instantes se vio a dos equipos dispuestos a todo y las diferencia entre ambos eran mínimas, aunque con un conjunto visitante mucho más activo en el rebote que les permitía dominar ligeramente el marcador, más aún cuando las rotaciones en los tinerfeños no aportaban lo suficiente para poder controlar el encuentro.

Gio Shermadini, que anotó los nueve primeros puntos de su equipo, mantuvo a los suyos a falta de acierto en los lanzamientos exteriores. Con 11-17, el Morabanc Andorra logró tomar una pequeña diferencias, pero pronto seria frenada por el conjunto local que logró encontrar posición y acierto en los lanzamientos. Salin, primero, y Butterfield, después, lograron, por fin, acertar desde fuera y llegar al primer parón con un punto arriba (21-20).

El conjunto de Ibón Navarro, muy activo e intenso durante los dos primeros cuartos, volvió a poner tierra de por medio en el marcador ante un Iberostar Tenerife que seguía teniendo problemas en el rebote, pero la entrada de nuevo de Gio Shermadini nivelo de nuevo el partido y de ese 26-32 del minuto 13 de partido, se pasó a un 37-32 en el minuto 16, un parcial de 11-0 que daba cierta tranquilidad a los locales.

Pese a que el Andorra volvió a recuperarse y acercarse en el marcador con Palsson como principal protagonista, el Iberostar Tenerife había recuperado sus buenas sensaciones en el juego de ataque y mantuvo el control del marcador, aunque le faltó un poco más intensidad defensiva para aumentar más la diferencia.

El tercer cuarto fue para claramente para los locales. El Morabanc Andorra seguía mostrando un buen nivel de juego defensivo, pero los tinerfeños jugaron con mayor control ofensivo y, sobre todo, acierto. Salin, Cavanaugh y Butterfield acertaban desde la línea de tres puntos y llevaron el marcador a diferencias que hasta el momento no se habían visto en el partido. Del 45-40 con el que se llegó al descanso se pasó a un 68-52 y al mencionado 75-55 del final del tercer cuarto.

El Iberostar Tenerife aprovechó al máximo sus opciones de lanzamiento y supo llevar el juego al terreno que quería. Pero el Morabanc Andorra, lejos de tirar la toalla, tiró para adelante y buscar de nuevo la posibilidad de entrar de nuevo en el juego.

Y lo hizo de la mano de Tomasz Gielo, pero sobre todo por las ganas de ganar el encuentro. Puso una marcha más en todos los aspectos, en defensa y en velocidad y, liderados por un fenomenal alero polaco, que anotó los primeros doce puntos de su equipo en este último cuarto, puso a su equipo ocho abajo (76-68, min.33).

Había partido todavía. Gio Shermadini tuvo que volver a la cancha en busca de intentar hacer daño también dentro de la zona, pero el Andorra estaba crecido. Jelinek también se apuntó al acierto exterior y los visitantes alcanzan un parcial de 3-18 (78-73).

Fue el momento de sacar la experiencia de los jugadores y Huertas es especialista en controlar el partido en situaciones complicadas. Lo hizo y no permitió que su rival hiciera mucho más daño. Al final, triunfo de un Iberostar Tenerife que sigue jugando a un nivel muy alto, tanto en el Santiago Martín como fuera de él.

- Ficha técnica:

93 - Iberostar Tenerife (21+24+30+18). Fitipaldo (11), Salin (8), Sergio Rodríguez (-), Cavanaugh (10), Shermadini (17) –inicial-, Huertas (19), Butterfield (11), Sulejmanovic (5), Díez (-), Yusta (6) y Guerra (6).

81 Morabanc Andorra (20+20+15+26). Hannah (10), Paulí (9), Palsson (15), Sy (4), Olumuyiwa (-) –inicial-, Llovet (9), Gielo (18), Sergi García (5), Colom (2), Jelinek (9)

Árbitros: Peruga, Bultó y Sánchez Cutillas. Señalaron técnica a Sasu salin (min.7) y eliminaron por faltas a Olumuyiwa (min.30).

Incidencias: Partido disputado en el pabellón de Deportes Santiago Martín.