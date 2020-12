93-76. El UCAM CB gana con autoridad y sigue optando a estar en la Copa

Los jugadores del UCAM Murcia celebran su victoria ante el Monbus Obradoiro en partido en la decimosexta jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes de Murcia. EFE/Juan Carlos Caval

Murcia, 27 dic (EFE).- El UCAM Murcia CB, con su triunfo por 93-76 sobre el Monbus Obradoiro, sigue aspirando a disputar la Copa del Rey tras un encuentro en el que ha sido capaz de salir airoso del discreto partido de su principal referente, Conner Frankamp, para sumar su octavo triunfo en 16 partidos, mientras que el conjunto de Santiago de Compostela se queda con un bagaje de 6-10.

Comparecían un equipo, el murciano, que había enlazado dos derrotas y otro, el gallego, que, tras siete tropiezos seguidos, fue capaz de ganar su último encuentro y el encuentro arrancó con la buena noticia de que Sadiel Rojas, tras el fuerte golpe en la cabeza sufrido en Badalona y que le hizo desplomarse en la pista y ser trasladado a un hospital, formó parte del quinteto inicial de los locales.

La puesta en escena dejó a dos equipos fallando mucho y el marcador así lo reflejaba: 4-5 después de cuatro minutos. Tras esa fase de desaciertos el UCAM CB se entonó y, tras un 2+1 de Jordan Davis, cobró una renta de seis puntos (14-8) apenas un minuto y medio después, aunque el Obradoiro reaccionó y con un parcial de 0-7 retomó el mando (14-15).

Los compases finales del cuarto fueron de intercambio de canastas y así se sucedieron las alternativas con ventaja de tres puntos para los locales con una canasta de Tomás Bellas para cerrarlo (25-22). Davis, para los murcianos, y Jake Cohen, para los gallegos, ambos con siete puntos, lideraban las ofensivas de sus respectivos equipos.

En el segundo periodo los de Sito Alonso llevaron la iniciativa con una mejor defensa y concediendo sólo seis puntos en más de ocho minutos y ello cometiendo dos faltas personales, lo cual le hizo alcanzar su mayor renta de la mañana hasta ese momento (38-28) y a pesar de no estar tampoco demasiado fino en ataque.

El tiempo muerto pedido por Moncho Fernández despertó a su equipo y Cohen, con un triple, llevó a Sito a parar él el encuentro sólo una jugada después de hacerlo su colega. Al descanso se llegó con un 43-35 que mantenía el encuentro decantado pero no tan claramente a favor de los universitarios.

Ni Frankamp ni Kassius Robertson, dos de los grandes artilleros de la Liga y que llegaron al intermedio con tres puntos cada uno, estaban teniendo su partido y así siguieron en el comienzo de una segunda parte de atasco murciano en ataque -cuatro minutos sin anotar-.

Con 43-42 en el electrónico del Palacio de los Deportes apareció el coraje de Rojas, que transmitió a sus compañeros, y el UCAM CB, ya con Frankamp algo más entonado y Nemanja Radovic haciendo daño en la pintura, se repuso y llegó al minuto 30 con +10 (65-55).

El canadiense y, sobre todo, Cohen eran las grandes bazas del Obradoiro, pero por encima de ellos emergió por momentos en el equipo de casa Peter Jok para encauzar el triunfo (73-61).

Quedaban más de seis minutos y el encuentro no estaba aún resuelto y menos después de una falta antideportiva de Emanuel Cate sobre Laurynas Birutis (73-67).

Un triple más tiro libre de David DiLeo a cuatro minutos de la conclusión fue clave (77-67). La dirección de Bellas, la determinación de Davis y el propio DiLeo y la actividad defensiva de Cate contribuyeron a sentenciar el choque y, con ello, dejar al UCAM CB todavía con opciones de clasificarse para la Copa venciendo con la máxima ventaja que tuvo en todo el encuentro.

Ficha del partido:

93. UCAM Murcia Club Baloncesto (25+18+22+28): Frankamp (8), Davis (18), Rojas (9), DiLeo (14) y Lima (-) -cinco inicial-, Townes (4), Bellas (5), Malmanis (-), Radovic (12), Jok (13) y Cate (10).

76. Monbus Obradoiro (22+13+20+21): Rafa García (-), Robertson (14), Álvaro Muñoz (-), Cohen (20) y Birutis (13) -cinco inicial-, Oliver (12), Beliauskas (6), Enoch (4), Daum (2), Czerapowicz (5) y Álex Suárez (-).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo Navas, Martín Caballero Madrid y Fabio Fernández Esteban. Eliminaron por cinco faltas personales al local Bellas en el minuto 38.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó sin público en el Palacio de los Deportes de Murcia.