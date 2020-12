89-92. Baskonia saca el billete de la Copa en Zaragoza

El base estadounidense del Td Systems Baskonia Pierria Henry (2i) entra a canasta ante el pívot islandés del Casademont Zaragoza Tryggvi Hlinason (i) durante el partido de liga Endesa disputado este domingo en el pabellón Príncipe Felipe. EFE/Javier Cebollada

Zaragoza, 27 dic (EFE).- El TD Systems Baskonia sacó su billete para la fase final de la Copa del Rey tras derrotar por 89-92 en la capital aragonesa a un Casademont Zaragoza que nunca se rindió y que le complicó mucho el triunfo.

El conjunto de Dusko Ivanovic dio la sensación, desde que tomó ventaja ya en el primer cuarto, que cuando necesitaba apretar el acelerador lo hacía y se iba con una cierta facilidad ante un equipo maño que no podía seguirle el ritmo, ya que jugaba a base de reacciones de raza pero no tenía regularidad ni constancia, aunque fue a más conforme avanzaron los minutos y a punto estuvo de darle un susto al actual campeón de Liga.

Con la derrota ante los vascos, el Casademont Zaragoza acumula tres encuentros perdidos, dos en la competición española y otro en la europea, y no consigue despegarse de la zona peligrosa de la clasificación. Por contra, el Baskonia se mantiene se mantiene en la lucha por los puestos altos.

Los bloqueos visitantes para sus tiradores al inicio del encuentro surtían efectos y éstos podían lanzar sin problemas triples que se iban acumulando hasta el 48 % de acierto (con 3 de 4 para Luca Vildoza), que fue la principal causa de que los vitorianos tomaran ventaja al final de los primeros diez minutos (22-29).

La mejoría defensiva local al inicio del segundo parcial, junto a un mayor acierto en los triples, le hizo recortar la distancia que llegó a ser de solo un punto (34-35) en el minuto 15 gracias a la gran labor de Jonathan Barreiro, pero si Vildoza había sido la punta de lanza de su equipo en el primer cuarto el lituano Rokas Giedraitis lo fue en el segundo con 9 puntos y 11 de valoración que volvían a poner una distancia de 7 puntos nuevamente cuando se llegó al descanso.

En el tercer cuarto la porfía local hizo que rebajara la máxima hasta ese momento, 11 puntos al inicio, a solo cinco que se convirtieron en dos (72-74) en el 32 y a partir de ahí el Casademont comenzó a creer que la victoria era posible y el Baskonia ya no jugó con la misma frescura y suficiencia.

Tanto creyó en el triunfo el equipo de Sergio Hernández que tuvo opciones para haberse colocado por delante en el marcador, que malogró, y en su mano también estuvo la posibilidad de forzar la prórroga en el último segundo con un triple que no consiguió convertir Dylan Ennis.

- Ficha técnica:

89 - Casademont Zaragoza (22+22+24+21): Bray (5), Ennis (18), Barreiro (20), Benzing (15), Thompson (7) -cinco inicial-, Sulaimon (14), Brussino (8), Hlinason (2) y Javi García (-).

92 - TD Systems Baskonia (29+22+22+19): Vildoza (19), Dragic (3), Giedraitis (27), Sedekerskis (7), Jekiri (4) -cinco inicial- Henry (9), Fall (12), Peters (11) y Kurucs (-).

Árbitros: Aliaga, Zamorano y Olivares. No hubo exclusiones por personales.

Incidencias: partido correspondiente a la decimosexta jornada de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza a puerta cerrada.