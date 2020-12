Tokio registra 949 contagios diarios de coronavirus, un nuevo récord diario

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA/Archivo

Tokio, 26 dic (EFE).- El Gobierno de Tokio anunció este sábado la detección de 949 contagios diarios de coronavirus, la cifra más alta hasta la fecha, al día después de que el Ministerio de Salud confirmara los primeros casos en Japón de la nueva cepa del virus.

La cifra de Tokio se conoce un día después de que el número de contagios en todo Japón también marcara un nuevo máximo, 3.831, situando el volumen acumulado en más de 215.800, con 3.193 fallecidos, incluyendo los casos de un crucero que fue puesto en cuarentena a su llegada al puerto de Yokohama el pasado febrero.

La región de la capital es la más afectada por el virus con más de 54.900 infecciones acumuladas, y se encuentra en el máximo nivel de alerta en su sistema de atención médica desde el pasado día 17 debido al aumento sostenido del número de enfermos hospitalizados.

El número de pacientes graves en la capital se sitúo este sábado en 81, la misma cifra que el día anterior y el mayor nivel desde que se levantó el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional la pasada primavera.

PRIMEROS CASOS DE LA NUEVA CEPA DEL VIRUS

A la tercera ola de contagios que afronta Japón se suma la detección de los primeros casos de la nueva cepa de coronavirus en viajeros procedentes del Reino Unido, que fue confirmada en la víspera por el Ministerio de Salud.

Se trata de cinco pasajeros dieron positivo de covid-19 al llegar a Japón entre el 18 y el 21 de diciembre, y que en los análisis posteriores se confirmó que eran portadores de la nueva cepa.

Los viajeros no presentaban síntomas y han sido puestos en aislamiento, según las autoridades niponas, que por el momento no han reportado infecciones domésticas de la nueva variante del virus, que podría ser más contagiosa que las otras conocidas.

Japón prohíbe desde el pasado jueves la llegada al país de ciudadanos extranjeros procedentes del Reino Unido, pero esa prohibición no afecta a los japoneses que han estado en ese país ni a los extranjeros residentes en territorio nipón.

Ante el continuado número de infecciones en Japón, el primer ministro del país, Yoshihide Suga, realizó un llamamiento en la víspera a los ciudadanos a extremar las precauciones y a abstenerse de celebrar las reuniones familiares o de amigos habituales en las fechas de Año Nuevo.

Suga reiteró que el Gobierno no ve necesidad de declarar un nuevo estado de emergencia sanitaria, a pesar de que el número de contagios a nivel nacional es ahora diez veces mayor que los que se registraban antes de tomarse esa medida excepcional el pasado abril, durante la primera oleada de infecciones en el país.