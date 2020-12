Rally/Dakar.- Nani Roma afronta su 25º Dakar con "ganas de dar gas" y la "misma ilusión de siempre"

26/12/2020 Nani Roma antes de partir hacia el Dakar 2021. El piloto español de rallys Nani Roma (BRX) disputará la vigésimo quinta edición del Rally Dakar en 2021, una cifra que no le impone pues llegará a la cita con "ganas de dar gas" y la "misma ilusión de siempre". DEPORTES NANI ROMA PRESS



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El piloto español de rallys Nani Roma (BRX) disputará la vigésimo quinta edición del Rally Dakar en 2021, una cifra que no le impone pues llegará a la cita con "ganas de dar gas" y la "misma ilusión de siempre".



Nani Roma viaja este sábado con destino a Emiratos Árabes, para disputar una nueva edición del Rally Dakar. En el aeropuerto del Prat ofreció sus últimas impresiones antes de salir con destino a Madrid: "Estamos a punto de salir y ya con ganas de llegar. Sobre todo, con ganas de dar gas, porque estos últimos días han sido muy complicados", dijo.



Para el piloto del BRX, "empezar la carrera ya será un premio para todos los participantes". "El día que arranquemos en la primera especial ya será una gran victoria". "Sí, ya son muchos, 25 participaciones en total los que llevo a la espalda, pero voy con la misma ilusión y ganas de siempre", añadió.



"Dormiré esta noche en Dubai y este domingo tomaré un vuelo chárter que me llevará a Yeda. Una vez allí, estaré tres días confinado en el hotel antes de que me hagan la PCR para poder entrar en la burbuja del campamento del Dakar", explicó el de Folgueroles. "Espero que nos sigáis muchos estos días. ¡Vamos a disfrutar mucho del equipo, del coche y de la carrera!", sentenció.