Paraguay.- Casi un centenar de familias pierden su casa en Paraguay por un incendio en Nochebuena

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Casi un centenar de familias han perdido su casa después de que durante la tarde de Nochebuena se desatara un incendio que ha arrasado una zona de viviendas precarias situadas detrás del antiguo Cabildo de Asunción, que ha sido dañado por las llamas.



Los primeros informes indican que la causa del fuego pudo ser un artefacto pirotécnico, según el diario local 'ABC'.



El incendio no fue controlado hasta altas horas de la madrugada y las autoridades han instalado un albergue temporal para las familias hasta que la situación esté bajo control.



Los daños del edificio histórico fueron únicamente en la parte administrativa, no en la que se considera patrimonio, según las autoridades al cargo de la conservación de este centro cultural situado en el edificio que fue sede del Congreso Nacional y del Gobierno durante la colonización española.



Se espera que el albergue esté instalado durante al menos dos semanas mientras se limpia la zona afectada por el incendio.



Pese a los graves daños materiales, no se ha notificado ningún herido.