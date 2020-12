Nigeria.- Aumentan a once los muertos por el ataque de Boko Haram durante la Nochebuena en el estado nigeriano de Borno

13/12/2020 Soldados nigerianos POLITICA AFRICA NIGERIA KYLE M. ALVAREZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Al menos once personas murieron en un ataque ejecutado en Nochebuena por presuntos miembros del grupo yihadista Boko Haram contra una localidad de mayoría cristiana en el estado nigeriano de Borno (noreste), asalto en el que además incendiaron una iglesia, según respnsables locales.



"Los voluntarios encontraron cuatro cuerpos más en los matorrales circundantes", ha explicado el líder comunitario Ayuba Alamson en relación al balance inicial de siete fallecidos. "El saldo es ahora de once personas muertas", ha concluido en declaraciones recogidas por la agencia MAP.



Residentes citados por el portal nigeriano de noticias The Cable han indicado que los atacantes llegaron a la localidad de Pemi desde la cercana Gogombi cuando la población se preparaba para las festividades.



"El primer grupo llegó en motocicleta y el segundo llegó en vehículos pesados. En cuanto entraron en la aldea empezaron a realizar disparos y avanzaron hacia la iglesia EYN, conocida como Iglesia de los Hermanos", han relatado estas fuentes.



Así, han indicado que los asaltantes incendiaron las instalaciones, seis vehículos y otros cinco edificios que se encuentran en los alrededores. El Ejército llegó al lugar del suceso horas más tarde, sin que Abuya se haya pronunciado de forma oficial sobre lo ocurrido.



Las autoridades de los países de la región utilizan el nombre de Boko Haram para referirse indistintamente a la facción encabezada por Abubakar Shekau y la reconocida como rama del grupo yihadista Estado Islámico en la región, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).



Aunque el presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, llegó a dar por derrotado a Boko Haram y el Ejército ha intensificado sus acciones en la zona del lago Chad donde opera, lo cierto es que tanto la facción que lidera Shekau como ISWA, han recrudecido en los últimos meses sus acciones. También han llevado a cabo ataques en Camerún, Chad y Níger.