Miles de camiones han cruzado canal de la Mancha tras abrir el paso en Dover

EFE/EPA/ANDY RAIN

Londres, 26 dic (EFE).- Miles de camiones han conseguido regresar al continente europeo desde Gran Bretaña después de que sus conductores fueran sometidos a pruebas rápidas para detectar el coronavirus, aunque la operación continúa ya que miles siguen esperando, según el Gobierno británico.

A última de hora del viernes, día de Navidad, el ministro británico de Transportes, Grant Shapps, señaló en Twitter que ya eran 4.500 los camiones que habían cruzado el canal de la Mancha desde el miércoles tras haberse realizado unos 10.000 test, de los que 24 dieron positivo (un 0,24 %).

Sin embargo, según fuentes del Ministerio de Defensa citadas por el diario "The Sun", unos 3.000 vehículos siguen varados a la espera de cruzar el canal y su número se incrementa "cada hora" con nuevos camiones que esperaban repartidos por la isla y que van llegando al condado de Kent, donde se encuentra el puerto de Dover.

Unos 1.100 militares se han desplegado en la zona para practicar las pruebas de coronavirus sin las cuales los camioneros no tienen permiso para cruzar el canal y entrar en territorio francés.

Al comienzo de esta semana, Francia cerró durante 48 horas sus fronteras a los transportistas y viajeros procedentes de la isla cuando se anunció la propagación en el Reino Unido de una nueva variante, supuestamente más contagiosa, del virus.

Según la patronal española de transportistas Fenadismer miles de camiones continúan atrapados en el Reino Unido y muchos de ellos no regresarán a España hasta Nochevieja.

En un comunicado, Fenadismer calificó de "desastrosa" la operativa logística puesta en marcha por el Gobierno británico, que ha convertido la salida de los transportistas del país en "una ratonera".

Fenadismer ha advertido de un posible nuevo colapso para acceder al Reino Unido a partir del 1 de enero con el establecimiento de controles aduaneros por el acuerdo pos-Brexit, lo que "podría desincentivar a muchos transportistas españoles a transportar mercancías a dicho país".