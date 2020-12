México.- La oposición pacta listas conjuntas en más de la mitad de los estados mexicanos de cara a las legislativas

26/12/2020 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO PRESIDENCIA MÉXICO



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Los principales partidos de la oposición mexicana han anunciado un acuerdo para la presentación de listas conjuntas en 171 de los distritos en los que se divide el país y que funcionan como circunscripciones de cara a las elecciones legislativas previstas para el 6 de junio de 2021. La coalición llevará por nombre Va por México.



Así, el conservador Partido de Acción Nacional (PAN), el centrista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el progresista Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentarán listas comunes en 18 de los 30 estados del país para intentar desbancar al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



Este convenio contempla 57 distritos para el PAN, 60 para el PRI y 54 para el PRD dentro de los 300 distritos electorales federales que eligen a un diputado. Los otros 200 se eligen por representación proporcional.



Unos de los criterios utilizados para el reparto es "no estorbarle (...) ni restarle votos a quien puede ganarle a Morena", según fuentes citadas por el diario mexicano 'El Universal'.



En esta ecuación, PAN, PRI y PRD apuestan por arrebatarle municipios estratégicos a Morena, como en la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz.



El pasado jueves el propio López Obrador criticó el pacto, que podría condicionar la aprobación de iniciativas y presupuestos en el Congreso de la Unión si la oposición finalmente logra una mayoría. "Toco madera, pero también que le vayan pensando, porque si lograran ese retroceso, yo no voy a ser cómplice de corrupción. Las partidas de moches (favores) se acabaron y acudiría a la instancia legal que corresponda, pero no voy a ser cómplice en la entrega de sobornos. Se acabó el maiceo", espetó.



Desde el Gobierno advierten que la oposición quiere quitarle el dinero del presupuesto a los pobres. "No les importan las gubernaturas, las presidencias municipales. Les importa ganar el Congreso, la Cámara de Diputados, lo han dicho", afirmó López Obrador.



"Quieren que enviemos nosotros, como nos corresponde, nuestra iniciativa de Ley de Presupuesto y como supuestamente con el plan que tienen no vamos a tener mayoría en la Cámara de Diputados, entonces van a modificar el proyecto, van a eliminar los programas sociales y van a querer que regresemos a las partidas de moches, a condicionarnos. A decir: 'Sí te aprobamos, pero vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cuánto nos vas a dar a nosotros?", aseguró.