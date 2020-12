La Navidad más especial de Iñaki Urdangarín: días de vino y abrazos con sus hijos

21/12/2020 Iñaki Urdagarín saliendo del centro Don Orione, donde realiza el voluntariado, antes de iniciar su permiso navideño. POLITICA



MADRID, 26 (CHANCE)



A diferencia de Don Juan Carlos, Iñaki Urdagarín sí ha podido volver a casa por Navidad. A pesar de que el año 2020 no ha sido nada bueno para nadie en general y menos para la Monarquía en particular, Iñaki Urdagarín ha sabido ponerle la guinda que, sin duda, le dejará un buen sabor de boca. El exduque de Palma será uno de los pocos miembros de la familia del Rey que dejará este año de pandemia y coronavirus con la satisfacción de haber estado reunido con su familia.El marido de la Infanta Cristina ha podido disfrutar de estos días junto a sus hijos, Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene, sus hermanas y su madre en su tierra natal. En Vitoria pudimos verlos a todos juntos tomando un distendido aperitivo en los que el vino, las risas, las confidencias y los abrazos (a pesar de las medidas restrictivas impuestas por el covid) fueron los protagonistas.



Tal y como muestran las imágenes,Iñaki se mostró muy cómodo en compañía de su familia y ajeno a la polémica que salipica a la familia real tras el autoexilio de Don Juan Carlos a Abu Dabi y su posterior regularización fiscal, así como su sonada ausencia en España por Navidad.A la que no vimos en esta reunión familiar fue a la Infanta Cristina, gran ausente en esta cita tan importante para su marido.