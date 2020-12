16/03/2019 La inocentada con la que ha terminado llorando Terelu Campos . MADRID, 26 (CHANCE) Aunque este año no tenga ni pizca de gracia y tengamos que sacar de positivismo a cada paso que damos, el sentido del humor no puede faltar. En la tarde de este sábado el programa Viva la vida nos ha emitido hoy una broma por los Santos Inocentes a Terelu Campos que nos ha dejado sin habla porque hasta nosotros nos hemos asustado al ver lo que ha sucedido en la casa Campos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD SÁLVAME



Alejandra Rubio se junta con su tía Carmen para gastarle una broma, durante una comida, a su madre... y la verdad que de muy mal gusto porque a Terelu Campos le cortó la velada tan especial que estaba teniendo con su hermana y su hija.



La hija de la presentadora le dio en la mano un test de embarazo positivo. A Terelu Campos se le cortaba la respiración al tener el test en la palma de su mano y pensar, por tan solo un momento, que su hija estaba embarazada y que dentro de unos meses se convertiría en madre tan joven.



Fíjense cómo es la cabeza humana que Terelu Campos empezaba a sacar conclusiones ella sola: "Ahora entiendo por qué ahora quiere comer hamburguesa, cuando nunca ha comido eso"... hablaba con su hermana Carmen Borrego. Sacando conclusiones ella sola, se queda con cara de susto en la comida en la que estaba disfrutando.



Muy preocupada, Terelu Campos le dice que no es el momento porque es muy joven, estamos en plena pandemia y podría ser de riesgo. Cuando entra Pablo, otro cómplice en la comida y le dice a la hija de María Teresa Campos 'INOCENTE', la colaboradora se rompe a llorar por el susto que le había dado su hija y su hermana.



Un mal sabor de boca que sin duda Terelu Campos se lo tomó de lo mejor manera, apoyando a su hija, pero que tendrá que esperar para vivir ese momento en la vida real.