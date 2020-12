La atención de emergencias en Nochebuena y Navidad cae un 24 % en El Salvador

Un trabajador desinfecta una ambulancia en el hospital San Rafael en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 25 dic (EFE).- La atención de emergencias durante la Nochebuena y Navidad en El Salvador se redujo aproximadamente un 24 %, respecto al 2019, informaron este viernes las autoridades del país centroamericano.

Las atenciones brindadas pasaron de 163 en 2019 a 124 en la actualidad, incluidas las cifras de personas fallecidas, heridas y accidentes de tránsito.

El número de salvadoreños fallecidos desde la mañana del 24 de diciembre ascendió a 4, mientras que durante la misma fecha del 2019 se computaron 6.

Los lesionados pasaron de 68 a 45 y los accidentes en las a carreteras de 75 a 67, que tuvieron como causas principales la "velocidad inadecuada, distracción del conductor, invasión de carril, no respetar señal de prioridad y conducción en estado de ebriedad".

"Dicho resultado es producto del trabajo interinstitucional que realizan 100 mil miembros de 14 instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, además de la actitud y buena voluntad adoptada por la población", señalaron las autoridades en un informe.

También destacaron que durante la Nochebuena no se registró ningún caso de niños y adolescentes quemados por el uso de pólvora.

No obstante, antes del 24 y 25 de diciembre se registraron 25 personas quemadas, entre ellas 11 menores de edad.

SIN FECHA PARA VACUNACIÓN

El ministro de Salud, Francisco Alabí, no quiso adelantar una fecha probable para la llegada y aplicación de las vacunas contra el virus que causa la covid-19.

"Se está haciendo todo lo necesario para tener la logística y el protocolo para poder implementar la vacunación" y que "llegue con prontitud", sostuvo Alabí.

El funcionario añadió que no puede dar mayor información por los acuerdos de confidencialidad con las farmacéuticas y reafirmó que será gratuita, voluntaria y universal.

El Salvador registra un total de 44.619 personas contagiadas, de las que 1.289 han fallecido y 39.989 se han recuperado, mientras que 3.341 casos se mantiene "activos".

Alabí advirtió, el pasado 20 de diciembre, que el país está a las puertas de repetir los momentos "más críticos" de la pandemia del coronavirus, lo que podría causar una "segunda ola" de contagios a inicios del 2021.