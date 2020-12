Israel.- Miles de personas vuelven a tomar las calles contra Netanyahu en Israel

También ha habido protestas tras muerte de un adolescente en Cisjordania



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Miles de personas han salido este sábado a las calles en Israel por 27º vez para protestar contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu en unas manifestaciones que han sido dispersadas por la Policía tras cargar contra los manifestantes.



Con cánticos como "no pararemos de protestar hasta que salgas de nuestras vidas", los manifestantes han marchado por las calles de Tel Aviv y en otros puntos del país como frente a la casa del primer ministro en Cesarea.



En esta ocasión, los convocados a la protesta llegaron antes de la hora habitual a la concentración con antorchas y sorprendieron a las fuerzas de seguridad lo que les permitió llegar más cerca del hogar del primer ministro. Hubo tres detenidos según 'The Times of Israel'.



Tras su fracaso a la hora de aprobar la ley presupuestaria, el Parlamento israelí ha considerado disuelto el Gobierno de Netanyahu y ha convocado elecciones para el 23 de marzo, las cuartas en dos años.



PROTESTAS POR LA MUERTE DE UN COLONO



Asimismo, en Jerusalén, manifestantes de derechas que protestaban por la muerte de un joven colono de 16 años en Cisjordania han sido dispersados por la Policía después de lanzar piedras contra un coche donde había varias personas árabes, según el diario local 'Haaretz'.



Once miembros de la Policía fueron heridos por las piedras lanzadas por los manifestantes, mientras que 21 personas han sido arrestadas y dos golpeados por los cañones de agua utilizados por la Policía.



El joven adolescente falleció el pasado lunes mientras huía de la Policía por supuestamente lanzar piedras a un grupo de palestinos. Desde entonces, se han producido varias manifestaciones que han terminado en altercados con las fuerzas de seguridad.