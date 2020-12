22/07/2019 ¿Irá Toni Acosta a Canarias a pasar las fechas navideñas?. MADRID, 26 (CHANCE) Toni Acosta no se quiso perder el sábado pasado el concierto que dio Raphael y acudió con sus hijos para que su abuelo se sintiese de lo más apoyado posible en este día tan especial para él. La actriz no acudió solo con sus hijos, sino también con Pepón Nieto y los dos disfrutaron de un concierto lleno de amor y de éxito para el cantante. SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



Toni Acosta no se quiso perder el sábado pasado el concierto que dio Raphael y acudió con sus hijos para que su abuelo se sintiese de lo más apoyado posible en este día tan especial para él. La actriz no acudió solo con sus hijos, sino también con Pepón Nieto y los dos disfrutaron de un concierto lleno de amor y de éxito para el cantante.



Tras las restricciones de la Covid, Toni Acosta no sabe dónde pasará las fechas navideñas porque está en el aire la duda de si abren Canarias: "Pues estoy pendiente porque lo cerraron, hoy lo han vuelto a abrir. Ya veremos".



En cuanto a estas Navidades tan extrañas, la actriz ha querido dejar claro que aunque este año sean diferentes no podemos olvidar que la Navidad es un sentimiento: "La navidad es un sentimiento, así que hay que cuidarnos mucho. A lo mejor estas medidas nos devuelven algo del espíritu de antes. Ahora lo hemos convertido en algo con demasiado lío".