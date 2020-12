Fútbol/Premier.- (Crónica) El Everton aprovecha un 'Boxing Day' de alegría 'gunner'

Los de Ancelotti, segundos tras el empate entre Leicester y United



El Arsenal goleó (3-1) al Chelsea y el City superó al Newcastle



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Leicester y Manchester United empataron (2-2) este sábado en el duelo inaugural del tradicional 'Boxing Day', con el gol en los últimos minutos de Jamie Vardy, lo cual lo aprovechó el Everton para ponerse segundo de la Premier, mientras que el Arsenal subió su confianza con un 3-1 al Chelsea en el Emirates.



La gran celebración navideña en el fútbol inglés, aunque sin público en las gradas, fue de momento para el Arsenal. Los de Arteta ganaron en liga tras siete jornadas sin hacerlo, con el agua al cuello por la mala imagen y la cercanía con el descenso. El cuadro 'gunner' sacó confianza y fe en un momento delicado, con jóvenes como esperanza y golazos en un derbi londinense.



Lacazette, de penalti, y Xhaka, de falta directa, llevaron 2-0 al descanso. En la reanudación, Saka hizo otro golazo, en un centro envenenado a la escuadra, y el Arsenal perdonó a la contra. Entonces, Abraham recortó para el Chelsea y Jorginho falló un penalti en el descuento para dar emoción a un derbi de mucha vida para el Arsenal y que saca de Europa a los 'blue'.



El encuentro que abrió la jornada navideña fue un vibrante empate entre el segundo y el tercero de la tabla. El Leicester sigue delante del United gracias a una aparición más de Jamie Vardy. El ariete hizo el 2-2 en el minuto 85, con olfato de nueve en el sitio adecuado después de un partido con poco protagonismo.



El United perdonó las mejores ocasiones, con un Rashford que abrió la lata pero que debió marcar alguno más. Un zapatazo de Harvey Barnes fue la respuesta rápida de los 'Foxes', con el 1-1 al descanso. Bruno Fernandes puso por delante de nuevo a los 'red devils' pero Vardy dejó nulo el combate de aspirantes.



A falta de que lo aproveche o no el Liverpool, este sábado sí lo hizo el Everton, que con su 0-1 al Sheffield United se colocó segundo con 29 puntos, a dos del vecino 'red'. Un gol de Sigurdsson en el 80' derribó el muro del colista y dio la cuarta victoria seguida a un reforzado aspirante a la lucha por la Premier.



Mientras, el Manchester City no falló en ese apretado tren de cabeza --los nueve primeros en seis puntos-- con un triunfo controlado a pesar de perdonar mucho ante el Newcastle (2-0). Gundogan abrió la cuenta a los 15 minutos y Ferran sentenció en la reanudación, en un gran partido de Cancelo en el extremo derecho.



También el Aston Villa escaló con una buena victoria sobre el Crystal Palace, con un jugador menos la segunda parte. Bertrand Traore marcó su segundo gol seguido en el 1-0, en una clara superioridad de los 'villanos'. Después, la doble amarilla a Tyrone Mings no cambió el guion, y Kortney Hause y El-Ghazi confirmaron el triunfo local en Villa Park (3-0).



No le salió bien el 'Boxing Day' al Southampton, que se descolgó de la zona de arriba con un empate sin goles ante el Fulham. En verdad, los 'Saints' sí encontraron la red pero el VAR anuló dos goles por fuera de juego, y también reclamaron un penalti.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 15.



-Sábado.



Leicester City - Manchester United 2-2.



Aston Villa - Crystal Palace 3-0.



Fulham - Southampton 0-0.



Arsenal - Chelsea 3-1.



Manchester City - Newcastle 2-0.



Sheffield United - Everton 0-1.



-Domingo.



Leeds United - Burnley 13.00.



West Ham United - Brighton 15.15.



Liverpool - West Bromwich Albion 17.30.



Wolverhampton - Tottenham 20.15.