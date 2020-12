Fútbol.- Messi: "Guardiola tiene algo especial, con Luis Enrique, los dos mejores"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El delantero del FC Barcelona Leo Messi reconoció una vez más su predilección en los banquillos por Pep Guardiola, por lo que recibió del técnico al igual que de Luis Enrique, "los dos mejores", y les agradeció el "crecimiento" como jugador que experimentó.



"Tiene algo especial (Guardiola), no sé. Te hace ver las cosas de una manera, cómo preparaba los partidos, defensivamente y para atacar. Dónde estaba el partido, lo que había que hacer para ganar los partidos", comenta el argentino, en otro avance de la entrevista con Jordi Evole que se emite este domingo en laSexta.



El capitán azulgrana desvelará su estado de ánimo y la manera de llevar una situación de enfrentamiento con el club en el inicio de la temporada, por su deseo no correspondido de dejar Barcelona. En uno de los adelantos de la entrevista, Messi reconoce su admiración y agradecimiento hacia Guardiola y Luis Enrique.



"Yo tuve la mala suerte entre comillas de que tuve mucho tiempo a Guardiola y Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguidos y tan rápido hizo que yo crezca mucho en lo futbolístico y en la sabiduría táctica que me enseñaron ellos", termina.