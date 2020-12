Evacuan a treinta familias en Honduras por el desbordamiento de un río en el Caribe

Honduras es afectada nuevamente por un fenómeno meteorológico después de más de un mes de ser golpeada por las tormentas tropicales Eta e Iota, que dejaron en noviembre alrededor de un centenar de muertos. EFE/Germán Reyes/Archivo

Tegucigalpa, 26 dic (EFE).- El Cuerpo de Bomberos de Honduras evacuó este sábado a 30 familias residentes en las cercanías del río Monga, en el departamento de Colón, caribe, por las lluvias que afectan a parte del país debido a un frente frío.

El jefe de la Comandancia de los Bomberos en Sabá (Colón), Rolando Ruíz, dijo a periodistas que el desbordamiento esta madrugada del río Monga ha forzado la intervención de los bomberos.

Estas personas fueron llevadas a instalaciones de acogida temporal, en las que buscan ser separadas para evitar contagios de coronavirus.

"Gracias a Dios ahorita las aguas han bajado. El desbordamiento ocurrió por una falla que dejaron los fenómenos naturales Iota y Eta", explicó Ruíz.

La masa de aire frío ingresó el viernes a Honduras y está dejando fuertes lluvias especialmente en el norte, occidente y caribe.

El temporal que afecta a todo el país ha provocado también un descenso de la temperatura, por lo que las autoridades de protección civil mantienen alerta roja (emergencia), amarilla (vigilancia) y verde (preventiva).

Las lluvias de las últimas horas no necesariamente son intensas, pero sí continuas y amenazan con generar grandes acumulados el fin de semana, que podrían causar inundaciones y deslizamientos de tierra, según la estatal Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

"El desplazamiento de masa de aire frío, estaría generando nubosidad, viento racheado, descenso en la temperatura, oleaje alterado en el mar Caribe y precipitaciones moderadas a fuertes" en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Islas de la Bahía (caribe), Yoro (norte), Gracias a Dios (este) y el norte de Olancho (oriente), añadió.

Las autoridades hondureñas llamaron a las familias a tomar medidas de precaución, no acercarse a ríos ni riberas y no atravesar corrientes crecidas.

También recomendaron a la población abrigar a niños, ancianos y enfermos para prevenirles problemas de salud, en particular de índole respiratoria.

Honduras es afectada nuevamente por un fenómeno meteorológico después de más de un mes de ser golpeada por las tormentas tropicales Eta e Iota, que dejaron en noviembre alrededor de un centenar de muertos.

Las tormentas causaron severos daños a todo tipo de infraestructura y cultivos agrícolas de Honduras, donde más de 3,5 millones personas fueron afectados, miles de ellas continúan alojadas en albergues o viviendo en casas de campaña en medianas de bulevares especialmente en el norte.