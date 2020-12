El Parlamento venezolano alarga su período y el reconocimiento a Guaidó por un año

En la imagen un registro del líder opositor venezolano y presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Juan Guaidó, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 26 dic (EFE).- El Parlamento venezolano aprobó este sábado extender por un año sus funciones, aún cuando la Constitución dicta que deben terminar en enero de 2021, y las del líder opositor Juan Guaidó como jefe del Legislativo y presidente interino del país, cargos en los que lo reconocen medio centenar de naciones.

"La continuidad constitucional será ejercida (...) hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021", dice el texto promulgado por la Cámara.

Esta continuidad, que no está mencionada en la Constitución, será ejercida por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría opositora que fue escogida en 2015 y por Guaidó, que se proclamó mandatario interino en enero de 2019 ante la usurpación que considera hace Nicolás Maduro de la Presidencia.

En una sesión parlamentaria virtual, los diputados acordaron reformar la ley que rige el estatuto de transición que ellos mismos aprobaron en 2019 con el objetivo de sacar a Maduro del poder y convocar a elecciones presidenciales, ambas tareas pendientes.

La reforma elimina los artículos relacionados con la creación de un Centro de Gobierno provisional, una instancia que ha estado encabezada por el opositor Leopoldo López, el líder del partido Voluntad Popular (VP) que vive en España luego de abandonar Venezuela pese a tener una condena de casi 14 años de prisión.

Así mismo, el texto rechaza las elecciones legislativas celebradas el pasado día 6, en las que no participaron los líderes tradicionales de la oposición al considerarlas fraudulentas, que ganó el chavismo con holgura en medio de una alta abstención y del cuestionamiento internacional sobre su transparencia.

COMISIÓN DELEGADA

El nuevo estatuto establece también que la AN funcionará a través de la Comisión Delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar durante los recesos del Parlamento, con funciones limitadas e integrada por menos del 20 % del pleno.

Este es uno de los aspectos por los que Acción Democrática (AD), la organización opositora con más legisladores en el actual Legislativo, prefirió salvar su voto.

La formación también criticó la sustitución del Centro de Gobierno por un Consejo Político, una nueva figura que introduce la reforma, que dependerá directamente de Guaidó y cuyas funciones serán comunicadas antes del 5 de febrero de 2021.

AD ve "innecesaria" la creación de esta instancia al recordar que sus tareas serán de naturaleza parlamentaria o de control y estas las podría "perfectamente realizar" el Legislativo.

Aunque el partido salvó su voto, remarcó que seguirán apoyando a Guaidó como presidente de la AN y mandatario interino de Venezuela.

TAREAS DE GUAIDÓ

Guaidó, que en enero de 2019 prometió conseguir el cese de la usurpación de Maduro y nuevas elecciones presidenciales, tendrá ahora un año más como líder del parlamento y mandatario interino, al menos con el reconocimiento de la mayoría de diputados opositores.

Sin embargo, el 5 de enero de 2021, como obliga la Constitución, se instalará la nueva AN de contundente mayoría oficialista, que espera arrebatar el reconocimiento internacional a la oposición.

La reforma aprobada este sábado faculta a Guaidó para promover dentro y fuera del país la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, "propiciar la reversión de la crisis humanitaria" que vive Venezuela, así como defender los derechos humanos.

Además, Guaidó podrá pedir a la Comisión Delegada, y no al pleno, "la reglamentación total o parcial de las leyes", así como el nombramiento y remoción de altos funcionarios.