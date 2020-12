¿El mejor regalo para tus hijos esta Navidad? Una infancia feliz

MADRID, 26 (CHANCE)



Se acerca la Navidad y con ella el momento de buscar el regalo perfecto para nuestros hijos. Seguro que se te han pasado mil cosas por la cabeza, pero y ¿qué tal felicidad? Durante la infancia se forjan la identidad, la autoimagen y la autoestima, aspectos que definirán la vida de nuestros hijos cuando sean adultos. Por ello, Colegio Ingenio, un nuevo proyecto educativo en grupos reducidos y entorno natural, donde gozar de una infancia feliz en libertad, amor y respeto nos explica cómo potenciar la felicidad en los niños para que le puedas dar el mejor regalo a tus hijos.



Diversos estudios han demostrado que aquellas personas que gozaron de una infancia feliz tienen una mejor salud física y psicológica siendo adultos, así que no te pierdas las siguientes claves para potenciar una infancia feliz:



1. Es importante crear relaciones positivas y dedicarles tiempo entre los miembros de la familia. Este paso es clave para ayudar a desarrollar la empatía.



2. Hay que fomentar que los niños se pongan metas u objetivos, de esta manera aprenderán a entender la frustración que antecede al éxito y la gran satisfacción que conseguir lo propuesto supone. ¡Arriba la imaginación!



3. Es importante para los niños aprender a relativizar. Esto además de fomentar su pensamiento crítico, les dará la oportunidad de distinguir lo que es de verdad importante de lo que no.



4. Todos cometemos errores, por ello es importante enseñarles a nuestros hijos que esta es la oportunidad perfecta para practicar el perdón. Algo que sin duda los ayudará a ser adultos mucho más felices.



5. No todos los recuerdos felices de la infancia surgen de experiencias positivas. Afrontar situaciones adversas puede en algunos casos dejar recuerdos felices. No podemos evitar que nuestros hijos pasen malos momentos, pero si podemos ayudarlos a sobrellevarlos de la mejor manera.



6. Fomentar la comunicación para crear un clima que favorezca las ganas de expresarse de los niños, contar experiencias e inventar historias. La creatividad se puede utilizar como herramienta para desarrollar la confianza y escapar de la rutina causada por la situación actual, mientras se crean lazos para toda la vida.



7. El bienestar escolar debe ir de la mano del bienestar familiar. Elegir el colegio adecuado para nuestros hijos es fundamental para brindarles una infancia feliz