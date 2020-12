EL golfista Greg Norman hospitalizado con síntomas de coronavirus

El golfista australiano Greg Norman se encuentra hospitalizado con síntomas de coronavirus.. EPA/PETER KLAUNZER/Archivo

Miami (EE.UU.), 25 dic (EFE).- El golfista australiano Greg Norman se encuentra hospitalizado con síntomas de coronavirus.

Norman, de 65 años, publicó este viernes fotos en su cuenta de la red social Instagram en una habitación de hospital.

El jugador de golf no dijo directamente que había dado positivo por coronavirus, pero un día antes reveló que estaba en cuarentena en su casa en Júpiter (Florida) con síntomas similares a la Covid-19.

"Esto lo resume todo. Mi día de Navidad", escribió Norman, quien agregó que "en nombre de millones, que se "joda" la Covid. Dejemos esto atrás para no volver a experimentarlo nunca más".

En la víspera de Navidad, el golfista dijo que había dado negativo en la prueba de la Covid-19, que se realizó el martes, pero que todavía estaba experimentando varios síntomas relacionados con el nuevo coronavirus.

"Estoy teniendo síntomas leves de Covid, pero no estoy muy seguro", comentó Norman.

Agregó que tenía síntomas muy parecidos a una gripe. "Tengo una fiebre leve, tengo tos, tengo dolores y molestias, tengo un dolor de cabeza leve ... Yo, por mi parte, estoy deseando salir de esta cuarentena y me siento ansioso por construir lo que será el gran futuro para 2021 y más allá", señaló.

Norman compitió en el Campeonato de la PNC el fin de semana pasado en Orlando (Florida), y empató en el noveno lugar junto a su hijo, Greg Jr.