El equipo INEOS trabaja contrarreloj en su AC75 tras el desastre inicial

Ben Ainslie en una competición. EFE /Str/Archivo

Redacción deportes, 26 dic (EFE).- El desastroso papel realizado por el INEOS Team UK británico de Sir Ben Ainslie en la Serie Mundial y la Copa de Navidad, primeros eventos de la 36ª Copa América, está llevando a una seria reflexión sobre las causas a todo el equipo, que trabaja contrarreloj para mejorar su AC75.

Faltan apenas 20 días para el comienzo, el 15 de enero próximo, de la Copa Prada o torneo de desafiantes que enfrentará a los tres equipos aspirantes y del que saldrá quien se mida al defensor, el Team New Zealand en la Final de la Copa América en marzo.

El AC75 de última generación del equipo, el 'Brittania II', que se encuentra en el hangar de la base del equipo y debe ser sometido a una serie de mejoras en su configuración para que sea competitivo en todos los rangos de viento.

"Es obvio para todos ver que estamos luchando con nuestra velocidad, tanto en los vientos ligeros como en general. Tenemos tres semanas para mejorar nuestro rendimiento y entrar en la contienda de la Copa Prada siendo competitivos en todas las condiciones de viento", ha indicado Ben Aisnslie a todo el equipo.

"Tenemos algunas buenas ideas sobre lo que ha estado causando los problemas y la resistencia adicional, por lo que ahora nuestro gran enfoque será realizar las modificaciones necesarias, junto con una serie de otras actualizaciones planificadas a 'Britannia II' y mejorar nuestro rendimiento hasta llevarlo donde debe estar", ha añadido.

La esposa de Ben Ainslie, Georgie, se dirigió también al equipo en un parlamento muy explicito: "La Copa América no es para pusilánimes, nunca lo fue y nunca lo será, por eso nos atrae tanto el desafío y la pregunta que se hace la gente es porque no hemos ganado la Copa como nación en 170 años de intentos".

"Eso no nos ha impedido intentarlo una y otra vez y no nos detendrá ahora. En nuestra reunión de equipo de esta mañana, Grant Simmer nuestro director general, recordó que todos estamos en el mismo barco como ocurre con cualquier equipo de la Copa".

"Cada diseñador, ingeniero, equipo de tierra y de apoyo y miembro de la tripulación debemos estar al 100% juntos en esto. De eso se trata para ser realmente un gran equipo, mantenerse unido en los buenos y malos momentos".

En el equipo hay dos españoles, el campeón mundial y olímpico Xabi Fernández, que analiza a los otros equipos y aporta dados que puedan aportar mejoras al INEOS Team, y Joan Vila, ganador de tres Copas América (2003, 2007 y 2013), meteorólogo del equipo y responsable de rendimiento.

Ahora, la tarea corresponderá al equipo de diseño que deberá buscar una solución rápida después de que sus simulaciones por computadora no detectaron la deficiencias del 'Britannia 2' para llegar lograr la elevación de los 'foils' (alerones) con vientos ligeros.

Obviamente, por la forma en que el AC75 'Te Rehutai' 'voló' en el campo de regatas mientras el 'Britannia II' quedaba 'clavado, los kiwis' si habían calculado la navegación en esas condiciones.

Los expertos han señalado que el problema del 'Britannia II' es de configuración ya que requiere una velocidad considerablemente mayor que sus rivales antes de que pueda comenzar a 'frustrar' (elevarse). Esto se debe a un ángulo de ataque incorrecto del brazo de sus 'foils' (alerones), lo que requiere la aplicación de un ángulo excesivo de sus 'flaps'.

Además del problema del 'foil', la forma de la proa del 'Britannia II' genera menos sustentación en vientos ligeros que sus rivales, y esto provoca lentitud en la elevación, con un mayor ángulo del timón. Esta situación provoca también viradas y trasluchadas más lentas.