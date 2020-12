El consumo minorista navideño en EE.UU. sube un 2,4 %, pero no cumple las expectativas

Detrás de ese aumento global del 2,4 % se esconde, sin embargo, una gran disparidad entre las compras en persona, que aumentaron un leve 0,6 % frente al año pasado y las adquisiciones a través de Internet, que crecieron un 47,2 % respecto a 2019. EFE/Peter Foley/Archivo

Nueva York, 26 dic (EFE).- El consumo minorista durante la temporada navideña en Estados Unidos, el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre, subió un 2,4 % respecto a 2019 a pesar de la pandemia, pero no cumplió las expectativas de la Federación Nacional Minorista, que esperaba un crecimiento ente el 3,6 % y el 5,2 %.

Detrás de ese aumento global del 2,4 % se esconde, sin embargo, una gran disparidad entre las compras en persona, que aumentaron un leve 0,6 % frente al año pasado y las adquisiciones a través de Internet, que crecieron un 47,2 % respecto a 2019, según cifras de Mastercard, que no incluyó en estos gastos las compras de vehículos ni de gasolina.

La pandemia ha favorecido claramente las compras a distancia, en las que varias compañías como Amazon, Walmart y Home Depot se han destacado por delante de muchas otras, y sobre todo de los pequeños comercios, para ofrecer sus productos online.

Han sido esos pequeños comercios y las empresas que no han conseguido desarrollar sus sistemas de venta online y de reparto las que se han visto más perjudicadas por la pandemia.

Así, según Mastercard, las superficies comerciales sufrieron una caída de las ventas del 10,2 %, aunque con un aumento de las ventas online del 3,3 %.

Mastercard destaca que el mayor aumento en las ventas ha sido en muebles y enseres para la casa, que en términos globales crecieron un 16,2 % y en ventas telemáticas un 31 %.

"Los consumidores estadounidenses le dieron la vuelta al concepto de la temporada navideña y redefinieron la idea de 'un hogar para las fiestas' a la manera única de 2020. Compraron desde casa para la casa, liderando el récord del comercio por internet", dijo el consejero de Mastercard, Steve Sadove, citado por la compañía.

El segundo apartado que más se vio favorecido en estas fechas fueron los gastos en mejoras en el hogar, que aumentaron un 14,1 % en términos globales, y un 79,1 % tomando solo en cuenta las compras online.

En estas fiestas, el consumidor estadounidense gastó un 6 % más en electrónica y electrodomésticos, pero un 19,1 % menos en ropa.

La compañía financiera también destacó que las rebajas del conocido como "Black Friday" (viernes negro), que este año fue el 27 de noviembre, vieron una reducción global del consumo del 16,1 %.

Sin embargo, siguió siendo el día en el que más consumieron los estadounidenses, seguido del sábado 28 de noviembre.