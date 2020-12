El ascendido Guaireña ante el reto de hacer historia en el fútbol paraguayo

En las semifinales del fútbol en Paraguay, Guaireña busca hacer historia frente al experimentado Guaraní y el tetracampeón Olimpia se las verá con el siempre complicado Sol de América. En la imagen el registro de una de las celebraciones del Olimpia paraguayo. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 26 dic (EFE).- El torneo Clausura paraguayo definirá el domingo sus dos finalistas, dentro de la fórmula de liguilla adoptada a causa de la pandemia, una fase en la que el modesto Guaireña busca hacer historia frente al experimentado Guaraní, y en la que el tetracampeón Olimpia se las verá con el siempre complicado Sol de América.

De los choques de semifinales, modalidad que no se organizaba desde 2002, saldrán los dos equipos para la final única, el 30 de diciembre en el asunceno estadio Defensores del Chaco.

Las eliminatorias ha supuesto la más clara oportunidad hacía su primer título para Guaireña, el equipo de la ciudad de Villarrica, con apenas cuatro años de vida institucional, que luchaba por la permanencia y que ya tiene asegurado un puesto en la Copa Sudamericana de 2021.

Un lugar al sol que es también el resultado de una campaña excepcional por parte del equipo que dirige el exfutbolista Troadio Duarte, tras meterse entre los ocho mejores de la liguilla del Clausura y eliminar en cuartos al 12 de Octubre, el otro conjunto que junto al de Villarrica ascendió esta temporada a la primera división

Los de Villarrica tendrán enfrente al Guaraní del argentino Gustavo Costas, sabedor de que la conquista de este Clausura supondrá salvar la temporada.

El Aborigen accedió a la liguilla tras ser apeado en cuartos de final de la Libertadores, en la que había puesto todas sus esperanzas, frente al brasileño Gremio.

No obstante, el equipo dio claras señales de transformación al eliminar en los cuartos de la liguilla del Clausura al Libertad, al que ganó por 1-3, tras dar la vuelta al resultado.

OLIMPIA EN HORAS BAJAS

El otro cuadro al que se le impone la conquista del Clausura es Olimpia, el más laureado del fútbol paraguayo, con tres copas Libertadores en su vitrina y ganador de cuatro campeonatos locales consecutivos.

Sin embargo este no ha sido el año de Olimpia, que no se llevó el Apertura, que se lo llevó Cerro Porteño, y fue eliminado de la Libertadores en la fase de grupos por el ecuatoriano Delfín.

Una trayectoria que motivó la salida del club del técnico argentino Daniel Garnero, reemplazado desde hace un mes por su compatriota Néstor Gorosito.

Con Gorosito, Olimpia ha dado una de cal y otra de arena, si bien logró el paso a estas semifinales tras eliminar en cuartos, y a penaltis, a Cerro Porteño, el gran ausente de la fase.

A Olimpia le urge redimirse de un año en negativo, para lo que tendrá que imponerse a un Sol de América que viene de colocarse en semifinales tras una apretada victoria ante Nacional (1-0), con Celso Ayala como nuevo técnico.

Para el conjunto de la ciudad de Villa Elisa, afueras de Asunción, el encuentro es vital, puesto que obtener el Clausura le aseguraría uno de los cuatro lugares para la Libertadores 2021 al haber quedado fuera de la Sudamericana del mismo año.