EEUU.- Trump defiende su veto contra la "vergüenza" de presupuesto de Defensa por ser "un regalo" a China y Rusia

11/12/2020 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval junto al secretario de Estado, Mike Pompeo POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL LEIGH VOGEL - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTACTO



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha redoblado este sábado sus críticas a la partida presupuestaria de Defensa que vetó el pasado miércoles por tratarse de una "vergüenza" que beneficia a China, Rusia, y a las empresas tecnológicas.



La ley, denominada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) y dotada con 740.000 millones de dólares (cerca de 611.000 millones de euros) fue aprobado por ambas cámaras con más de la mayoría de dos tercios que se necesitarían para anular un posible veto de Trump. Sin embargo, no se descarta que pueda haber una reorganización de los legisladores republicanos, que podrían ponerse del lado del presidente.



El mandatario se opone a la legislación por dos puntos. El primero es un desacuerdo de larga data y se concentra en un epígrafe, incluido en la versión final del proyecto de ley, que requeriría que las bases e instalaciones militares confederadas se renombren en un plazo de tres años.



Además, lo ha criticado porque no incluye una derogación de una sección, la 230, que brinda un escudo legal a las empresas de tecnología, reciente objetivo del mandatario. El proyecto de ley también rechaza la intención de Trump de retirar tropas estadounidenses de Alemania y Afganistán.



"No voy a quedarme de brazos cruzados y ver cómo se aprueba esta vergüenza de ley sin contener a las grandes tecnológicas. Hay que acabar con la sección 230 ahora, antes de que sea demasiado tarde. Es horrible para nuestro país. Demostrad coraje y haced lo correcto", ha hecho saber Trump en su cuenta de Twitter.



En un mensaje posterior, Trump ha reiterado que la partida "es un regalo para China, Rusia y las grandes tecnológicas". "No solo fracasa a la hora de poner fin a la sección 230, un peligro internacional, sino que nos impide traer a nuestras tropas de vuelta a casa, donde pertenecen, y convierte el 5G en algo casi imposible", ha añadido.